Опасения подтвердились: пожар случился в районе Патрокла во Владивостоке

Posted 14 января, 00:33
Published 14 января, 00:33
Modified 14 января, 00:35
Updated 14 января, 00:35
Над Патроклом поднялся черный дым. Взволнованные горожане предположили, что всему виной возгорание. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями происшествия.
Оказалось, что в районе Катерной горели автомобильные покрышки. Спасатели быстро ликвидировали пожар, который распространился на пяти квадратных метрах.
«Сообщений о данном возгорании на телефон пожарно-спасательной службы не поступало, вместе с тем для проверки информации на место были направлены огнеборцы МЧС России», — отметили в пресс-службе ведомства.
Приморцы тоже отреагировали на происшествие.
«Когда уже люди начнут правильно утилизировать мусор?»;
«Экоактивисты, наверное, шокированы»;
«Хорошо, что не дом загорелся».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огнем охвачена свалка в Спасском районе. На территории полигона произошло возгорание мусора.