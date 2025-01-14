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Posted 14 января, 00:33

Published 14 января, 00:33

Modified 14 января, 00:35

Updated 14 января, 00:35

Появились подробности пожара во Владивостоке

Опасения подтвердились: пожар случился в районе Патрокла во Владивостоке

14 января 2025, 00:33
Фото: 1MI.

Появились подробности пожара во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Столбы черного дыма заполонили Патрокл. Предположения приморцев оказались верны, — пугающие кадры сделаны на месте возгорания.

Над Патроклом поднялся черный дым. Взволнованные горожане предположили, что всему виной возгорание. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями происшествия.

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Оказалось, что в районе Катерной горели автомобильные покрышки. Спасатели быстро ликвидировали пожар, который распространился на пяти квадратных метрах.

«Сообщений о данном возгорании на телефон пожарно-спасательной службы не поступало, вместе с тем для проверки информации на место были направлены огнеборцы МЧС России», — отметили в пресс-службе ведомства.

Приморцы тоже отреагировали на происшествие.

«Когда уже люди начнут правильно утилизировать мусор?»;
«Экоактивисты, наверное, шокированы»;
«Хорошо, что не дом загорелся».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огнем охвачена свалка в Спасском районе. На территории полигона произошло возгорание мусора.

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