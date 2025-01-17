СК предъявил обвинения дебоширу, влетевшему в двери храма во Владивостоке

По версии следствия, 15 января 2025 года мужчина, управляя автомобилем Land Rover Discovery 4, совершил несколько опасных действий во Владивостоке. Сначала он заехал на крыльцо Спасо-Преображенского кафедрального собора. Затем он столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились люди. После этого он повредил еще один автомобиль и шлагбаум. Кроме того, он попытался наехать на полицейского.