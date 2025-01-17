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Posted 17 января, 08:51

Published 17 января, 08:51

Modified 17 января, 08:51

Updated 17 января, 08:51

СК предъявил обвинения дебоширу, влетевшему в двери храма во Владивостоке

СК предъявил обвинения дебоширу, влетевшему в двери храма во Владивостоке

17 января 2025, 08:51
Фото: Прокуратура Приморья.
Сюжет
Автомобиль
Следственные органы СКР по Приморскому краю предъявили обвинение 37-летнему жителю Хабаровска. Его обвиняют в хулиганстве и угрозе применения насилия к полицейскому.
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По версии следствия, 15 января 2025 года мужчина, управляя автомобилем Land Rover Discovery 4, совершил несколько опасных действий во Владивостоке. Сначала он заехал на крыльцо Спасо-Преображенского кафедрального собора. Затем он столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились люди. После этого он повредил еще один автомобиль и шлагбаум. Кроме того, он попытался наехать на полицейского.

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку его поведение вызывает подозрения о психическом расстройстве, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ранее он уже проходил лечение у психиатра.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень.

Скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень
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