СК предъявил обвинения дебоширу, влетевшему в двери храма во Владивостоке

Posted 17 января, 08:51
Published 17 января, 08:51
Modified 17 января, 08:51
Updated 17 января, 08:51
По версии следствия, 15 января 2025 года мужчина, управляя автомобилем Land Rover Discovery 4, совершил несколько опасных действий во Владивостоке. Сначала он заехал на крыльцо Спасо-Преображенского кафедрального собора. Затем он столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились люди. После этого он повредил еще один автомобиль и шлагбаум. Кроме того, он попытался наехать на полицейского.
Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку его поведение вызывает подозрения о психическом расстройстве, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ранее он уже проходил лечение у психиатра.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень.