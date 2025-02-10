Ремонтная бригада уже едет: почему не стоит соваться в центр Владивостока?

Posted 9 февраля, 23:42
Published 9 февраля, 23:42
Modified 9 февраля, 23:44
Updated 9 февраля, 23:44
В понедельник утро выдалось неожиданно проблемным для приморцев, живущих в дальневосточной столице. Движение в центре города внезапно стало самостоятельным, — светофор на остановке «Изумруд» потух.
В Центре организации дорожного движения Владивостока уже сообщили подробности, касающиеся этой ситуации. По данным специалистов, регулировщик на перекрестке Семеновской и Океанского проспекта не функционирует действительно. Однако ремонтная бригада уже направлена на участок.
Приморцы высказались о сложившейся обстановке.
«К обеду будет жуть на дорогах»;
«Дорожники починят, верьте в лучшее»;
«Хорошо, что успел проскочить до начала столпотворения».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой «хаос» творился во время предыдущей поломки данного светофора. Остается надеяться, что рабочие успеют исправить ситуацию до дневных пробок.