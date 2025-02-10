Ремонтная бригада уже едет: почему не стоит соваться в центр Владивостока?

В Центре организации дорожного движения Владивостока уже сообщили подробности, касающиеся этой ситуации. По данным специалистов, регулировщик на перекрестке Семеновской и Океанского проспекта не функционирует действительно. Однако ремонтная бригада уже направлена на участок.