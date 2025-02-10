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Posted 9 февраля, 23:42

Published 9 февраля, 23:42

Modified 9 февраля, 23:44

Updated 9 февраля, 23:44

Дорожники выдвинулись на поломку светофора на центральной улице Владивостока

Ремонтная бригада уже едет: почему не стоит соваться в центр Владивостока?

9 февраля 2025, 23:42
Фото: codd_vl.

Дорожники выдвинулись на поломку светофора на центральной улице Владивостока

Сюжет
Ремонт
Ситуация на Светланской сложилась весьма плачевная. Приморцам стоит быть внимательнее во Владивостоке.

В понедельник утро выдалось неожиданно проблемным для приморцев, живущих в дальневосточной столице. Движение в центре города внезапно стало самостоятельным, — светофор на остановке «Изумруд» потух.

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В Центре организации дорожного движения Владивостока уже сообщили подробности, касающиеся этой ситуации. По данным специалистов, регулировщик на перекрестке Семеновской и Океанского проспекта не функционирует действительно. Однако ремонтная бригада уже направлена на участок.

Фото: codd_vl

Приморцы высказались о сложившейся обстановке.

«К обеду будет жуть на дорогах»;
«Дорожники починят, верьте в лучшее»;
«Хорошо, что успел проскочить до начала столпотворения».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой «хаос» творился во время предыдущей поломки данного светофора. Остается надеяться, что рабочие успеют исправить ситуацию до дневных пробок.

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