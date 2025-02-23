Ну куда еще выше? — «золотая» рыбка не дает покоя жителям Приморья — фото

Posted 23 февраля, 11:10
Published 23 февраля, 11:10
Modified 23 февраля, 11:13
Updated 23 февраля, 11:13
Стоимость промысловой рыбы не дает покоя жителям дальневосточной столицы. То ли нехватка добычи, то ли отсутствие конкуренции влияет на печальное для приморцев ценообразование на чешуйчатый товар.
К слову, ценник на готовый продукт тоже оставляет желать лучшего. Так, за жаренную корюшку нужно заплать больше тысячи за кило. Несколько штук обходится покупателям в 173 рубля.
«Конечно, рыбка ужаривается на процентов 15. Но и закупают они не свежемороженую, скорее всего. В общем, в этом году улов не ахти везде, наверное», — предположила горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке 1 килограмм корюшки стоит 500 рублей. Нестабильность цен поражает в Приморском крае.