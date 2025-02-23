vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 11:10

Published 23 февраля, 11:10

Modified 23 февраля, 11:13

Updated 23 февраля, 11:13

Цены на рыбу подледного улова обескураживают жителей Владивостока

Ну куда еще выше? — «золотая» рыбка не дает покоя жителям Приморья — фото

23 февраля 2025, 11:10
Фото: 1MI.

Цены на рыбу подледного улова обескураживают жителей Владивостока

Сюжет
Рыба
Ажиотаж вокруг мелких обитателей моря не утихает по сей день в Приморском крае. Особенное внимание уделяется ценам на элитный нынче товар.

Стоимость промысловой рыбы не дает покоя жителям дальневосточной столицы. То ли нехватка добычи, то ли отсутствие конкуренции влияет на печальное для приморцев ценообразование на чешуйчатый товар.

К слову, ценник на готовый продукт тоже оставляет желать лучшего. Так, за жаренную корюшку нужно заплать больше тысячи за кило. Несколько штук обходится покупателям в 173 рубля.

Фото: vostokmedia.com
«Конечно, рыбка ужаривается на процентов 15. Но и закупают они не свежемороженую, скорее всего. В общем, в этом году улов не ахти везде, наверное», — предположила горожанка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке 1 килограмм корюшки стоит 500 рублей. Нестабильность цен поражает в Приморском крае.

Шокирующее ценообразование: стоимость корюшки поразила жителей Приморья — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Будем здоровее и богаче: цены на полезный продукт «тают» на глазах в Приморье — фото«Вот это закуп»: шопинг мужчины поразил прохожих во Владивостоке — фото«Я дурею с этой прикормки»: «золотые» тушки для богачей появились в Приморье — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Рыба#Цены#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика