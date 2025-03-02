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Posted 2 марта, 01:46

Published 2 марта, 01:46

Modified 2 марта, 01:48

Updated 2 марта, 01:48

Юные нарушительницы порядка около мемориального комплекса найдены в Приморье

Осквернительницы найдены: громкая история мемориала получила продолжение в Приморье

2 марта 2025, 01:46
Фото: 1MI.

Юные нарушительницы порядка около мемориального комплекса найдены в Приморье

Сюжет
Кража
Подростки устроили невообразимое возле памятника в Приморском крае. Силовики уже установили личности причастных к инциденту. Одна из их не впервые «угодила в руки» правоохранителей.

В Приморье подростки продемонстрировали неуважение к памяти о Великой Отечественной войне. Прыгание по мемориалу не осталась незамеченным, — прокуратура взяла под контроль поиск нарушителей порядка.

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Силовикам удалось в кратчайшие сроки отыскать подозреваемых. Ими оказались три школьницы, одна из которых состоит на профучете за кражу банковской карты. Ее родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела беседу с подростками и их родителями. Приморцам напомнили о неприемлемости подобных поступков.

Жители региона тоже отреагировали на случившееся.

«Такая маленькая, а уже приводы в полицию»;
«Думаю, в подобных случаях разговоры не помогут»;
«Да, у них уже взгляды сформированные».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина осквернил памятник герою СССР во Владивостоке.

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