Осквернительницы найдены: громкая история мемориала получила продолжение в Приморье

Posted 2 марта, 01:46
Published 2 марта, 01:46
Modified 2 марта, 01:48
Updated 2 марта, 01:48
В Приморье подростки продемонстрировали неуважение к памяти о Великой Отечественной войне. Прыгание по мемориалу не осталась незамеченным, — прокуратура взяла под контроль поиск нарушителей порядка.
Силовикам удалось в кратчайшие сроки отыскать подозреваемых. Ими оказались три школьницы, одна из которых состоит на профучете за кражу банковской карты. Ее родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Инспектор по делам несовершеннолетних провела беседу с подростками и их родителями. Приморцам напомнили о неприемлемости подобных поступков.
Жители региона тоже отреагировали на случившееся.
«Такая маленькая, а уже приводы в полицию»;
«Думаю, в подобных случаях разговоры не помогут»;
«Да, у них уже взгляды сформированные».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина осквернил памятник герою СССР во Владивостоке.