Осквернительницы найдены: громкая история мемориала получила продолжение в Приморье

Силовикам удалось в кратчайшие сроки отыскать подозреваемых. Ими оказались три школьницы, одна из которых состоит на профучете за кражу банковской карты. Ее родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.