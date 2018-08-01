В павильоне Приморья на «Улице Дальнего Востока» установят эко-бар и пляжный домик

Posted 1 августа 2018, 00:30
Published 1 августа 2018, 00:30
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
На острове Русский продолжается монтаж павильона Приморского края, который будет установлен в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Планируется, что работы завершатся уже в начале сентября. Основная тема павильона – «Создавая в Приморье», целью которой станет сформировать у посетителей образ динамично развивающегося края, презентовать уже существующие в Приморском крае проекты и производства, перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры.
Выставка включит в себя открытые площадки и реконструированную зону. К существующему павильону «Сихотэ-Алинь» вместо павильона «Лотос» будет установлен дополнительный модуль с оборудованной видовой площадкой. Это решение позволит увеличить крытое выставочное пространство. На открытой площадке специалисты сформируют деревянные подиумы, на которых разместится тематическая морская экспозиция. Один из её элементов – современный катер, выполненный приморским производителем – компанией «Композитное кораблестроение». Рядом с ним установят жилой модуль из композитных материалов от приморской компании «Композитная архитектура». Эти объекты станут частью фотозоны «Пляжный домик» для посетителей, отражающей курортный дух приморского региона. В основном павильоне «Сихотэ-Алинь» появится современная экспозиция, которая будет демонстрировать разработки приморских компаний, расскажет об основных отраслях экономики, значимых социальных объектах.
Ещё одно нововведение – эко-бар с продукцией от приморских производителей. Там же появятся и лавочки для отдыха, модуль для презентации и продажи сувенирной продукции, а также разместится стойка Туристско-информационного центра Приморского края, где посетители смогут получить информацию о туристических маршрутах, фестивалях и культурных мероприятиях края.
Ещё один павильон украсит карта Приморья, выполненная с помощью технологий дополненной реальности. В рамках выставки гостям представят ролик из 3D-панорам природных и туристических объектов.
В зоне «Море» будут представлены современные разработки и технологии для судостроения, разведения аквакультуры и рыболовства Приморья. За счет затемнения здесь будет создан эффект погружения на морское дно: на стенах вывесят экраны с проектами современных судов, подсвеченные макеты, аквариум с морскими гидробионтам. Благодаря инфографике посетители познакомятся с географией вылова рыбы и узнают, в какие страны и на какие территории она экспортируется. Пройдя зигзагообразный туннель в павильоне, посетители попадут в просторную комнату – новая экспозиция будет связана с будущими проектами региона. Её основными объектами станут проекты, которые будут запущены в Приморском крае в 2018-2020 годах, а также перспективные отрасли. К таким проектам относится современная судоверфь «Звезда» в Большом Камне и береговой завод по переработке минтая группы компаний «Доброфлот», резидента ТОР «Большой Камень».
Главным экспонатом этого зала станет также напольная карта Приморского края с объектами дополненной реальности. На карте будут отображены перспективные объекты и новые проекты с вшитыми метками дополненной реальности. При помощи своих мобильных устройств посетители увидят, как будет выглядеть новый корабль, заложенный благодаря инвестквотам, современный комплекс по патрулированию морской акватории – тримаран и другие объекты. Вдоль стен будут отдельно представлены стенды с проектами, в числе которых, в том числе, двигатель ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», который будут собирать во Владивостоке. Запланировано непрерывное звуковое сопровождение экспозиции, повествующее о представленных проектах, о 80-летии Приморского края и перспективах его развития.
В этом году Приморский край отмечает свой 80-летний юбилей, поэтому в оформлении павильона, в объектах экспозиции и сувенирах найдут отражение символика края и морские атрибуты.
Среди приморских компаний, которые будут представлены в павильоне на «Улице Дальнего Востока» – рыболовецкий колхоз «Восток-1», ГК «Доброфлот», «Джи 1 Интертейнмент» (резидент интегрированного развлекательного курорта «Приморье»), «Дальприбор», «Концерн Моринфорсистема-Агат», ПАО «Дальприбор» и Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что четвёртый Восточный экономический форум пройдёт с 11 по 13 сентября на территории кампуса ДВФУ. Во Владивосток съедутся главы государств, представители бизнеса, иностранные инвесторы. В частности, приморскую столицу посетит японский премьерСиндзо Абэ. Возможность принять участие в форуме рассматривает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Кроме того, президент России, который сам никогда не пропускает ВЭФ, лично пригласил в столицу Приморья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, причём, в качестве главного гостя. Кроме того, есть вероятность того, что в Россию на ВЭФ приедет даже северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как стало известно, Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ и французов. Об этом он заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн. Также известно, что в IV Восточном экономическом форуме примет участие делегация индийского бизнес-сообщества, которую возглавит Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху.
В рамках четвёртого Восточного экономического форума жителей и гостей Приморья ждёт обширная культурная программа. В 2018 году Восточный экономический форум будут сопровождать более 10 спортивных мероприятий. Среди них – матчи по футболу, хоккею и волейболу, дзюдо и парусные регаты.
Стало известно, что за три месяца до ВЭФ во Владивостоке закончился качественный номерной фонд. Как писало агентство ранее, подобная ситуация происходит ежегодно. Примечательно, что большинство мест, как правило, выкупают организаторы мероприятия – фонд «Росконгресс». Например, в этом году они приготовили для участников четвёртого Восточного экономического форума более 6,5 тысяч гостиничных номеров.
Но, как известно, в каждой бочке с мёдом есть своя ложка дёгтя: не все гостиницы Владивостока оказались готовы к приему важных гостей. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю сообщили, что во время проверки были выявлены некоторые замечания и даны рекомендации по их устранению. Инспекторы лично побеседовали с персоналом гостиниц, а также провели инструктаж по отработке действий в случае возникновения пожара и вызова пожарной охраны.
К слову, для некоторых участников Восточного экономического форума организуют апартаменты на борту лайнера Costa NeoRomantica. Круизное судно прибудет во Владивосток 8 сентября. В плавучем отеле предусмотрят питание и оказание потребительских услуг для гостей и участников форума. В планах – задействовать деловую и развлекательную инфраструктуру судна для проведения мероприятий.