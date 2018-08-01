В павильоне Приморья на «Улице Дальнего Востока» установят эко-бар и пляжный домик

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что четвёртый Восточный экономический форум пройдёт с 11 по 13 сентября на территории кампуса ДВФУ. Во Владивосток съедутся главы государств, представители бизнеса, иностранные инвесторы. В частности, приморскую столицу посетит японский премьерСиндзо Абэ. Возможность принять участие в форуме рассматривает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Кроме того, президент России, который сам никогда не пропускает ВЭФ, лично пригласил в столицу Приморья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, причём, в качестве главного гостя. Кроме того, есть вероятность того, что в Россию на ВЭФ приедет даже северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как стало известно, Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ и французов. Об этом он заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн. Также известно, что в IV Восточном экономическом форуме примет участие делегация индийского бизнес-сообщества, которую возглавит Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху.