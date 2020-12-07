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Posted 7 декабря 2020, 05:17

Published 7 декабря 2020, 05:17

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

«Ухожу на изоляцию»: дальневосточный губернатор заболел коронавирусом

«Ухожу на изоляцию»: дальневосточный губернатор заболел коронавирусом

7 декабря 2020, 05:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Глава Амурской области Василий Орлов заболел коронавирусом. Об этом он рассказал на своей официальной странице в «Инстаграм».

«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы!», — пишет глава региона.

Отметим, что в России уже более 20 глав субъектов получили положительные результаты теста на COVID-19.

Из дальневосточных глав до Орлова переболеть коронавирусом успели двое — руководитель ЕАО Ростислав Гольдштейн и глава Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, что жителям Приморского края настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности. Речь идёт о ношении масок, использовании антисептиков. Также нужно максимально избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

В Приморье коронавирусом уже переболели мэр Владивостока Олег Гуменюк, спикер ЗС ПК Александр Ролик, мэр Находки Тимур Магинский, глава Артёма Вячеслав Квон, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, зампредседателя правительства Приморья Константина Шестакова, ещё в августе переболел дальневосточный полпред Юрий Трутнев.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Амурская область#COVID-19
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