Догнал и «поцеловал»: ДТП спровоцировало пробку в центре Владивостока — видео

Posted 6 августа, 01:26
Published 6 августа, 01:26
Modified 6 августа, 01:28
Updated 6 августа, 01:28
В центре дальневосточной столице осложнено движение. Всему виной дорожное происшествие: Mitsubishi и Toyota не поделили перекресток, — внедорожник догнал и «поцеловал» малолитражку в бочок.
Не исключено, что проблемное для трафика городских дорог столкновение случилось из-за непогоды, в частности мокрого асфальта. Тем не менее, данный факт никак не улучшит ситуацию с жутким столпотворением на Светланской.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночной гонщик догнал леерное ограждение на трассе под Владивостоком.