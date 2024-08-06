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Posted 6 августа, 01:26

Published 6 августа, 01:26

Modified 6 августа, 01:28

Updated 6 августа, 01:28

Дорожный коллапс сковал движение на центральной улице Владивостока

Догнал и «поцеловал»: ДТП спровоцировало пробку в центре Владивостока — видео

6 августа 2024, 01:26
Фото: vostokmedia.com.

Дорожный коллапс сковал движение на центральной улице Владивостока

Сюжет
Непогода
Во Владивостоке утро не задалось не только из-за дождя. Столкновение на повороте поставило колом движение в центре города и, вероятно, нарушило планы многих участников движения.

В центре дальневосточной столице осложнено движение. Всему виной дорожное происшествие: Mitsubishi и Toyota не поделили перекресток, — внедорожник догнал и «поцеловал» малолитражку в бочок.

Не исключено, что проблемное для трафика городских дорог столкновение случилось из-за непогоды, в частности мокрого асфальта. Тем не менее, данный факт никак не улучшит ситуацию с жутким столпотворением на Светланской.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночной гонщик догнал леерное ограждение на трассе под Владивостоком.

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