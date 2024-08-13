Снес двоих детей: мужчина спровоцировал смертельное ДТП в Приморье

Posted 13 августа, 02:46
Published 13 августа, 02:46
Modified 13 августа, 02:48
Updated 13 августа, 02:48
В мае 2023 года Toyota Mark II сбил двоих детей на Ленинской в Лесозаводске, сообщает пресс-служба прокуратуры. Виновник ДТП превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар.
Девочка 2011 года рождения погибла, мальчик 2010 года рождения получил тяжелые травмы. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть.
Мужчина отправится в колонию-поселение на три года. Также осужденному запрещено управлять транспортом три года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист сбил велосипедиста на «зебре».