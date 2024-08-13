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Posted 13 августа, 02:46

Published 13 августа, 02:46

Modified 13 августа, 02:48

Updated 13 августа, 02:48

Автомобилист сбил двоих детей в Приморском крае

Снес двоих детей: мужчина спровоцировал смертельное ДТП в Приморье

13 августа 2024, 02:46
Фото: 1MI.

Автомобилист сбил двоих детей в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Приморец сбил мальчика и девочку в Лесозаводске. Один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

В мае 2023 года Toyota Mark II сбил двоих детей на Ленинской в Лесозаводске, сообщает пресс-служба прокуратуры. Виновник ДТП превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар.

Девочка 2011 года рождения погибла, мальчик 2010 года рождения получил тяжелые травмы. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть.

Мужчина отправится в колонию-поселение на три года. Также осужденному запрещено управлять транспортом три года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист сбил велосипедиста на «зебре».

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