vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа, 11:20

Published 26 августа, 11:20

Modified 26 августа, 11:20

Updated 26 августа, 11:20

Картина дня в Приморье: необычные грибники, спасение малыша и новый удар непогоды

Картина дня в Приморье: необычные грибники, спасение малыша и новый удар непогоды

26 августа 2024, 11:20
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Удивительные грибники завелись в Приморье

Сезон грибов в Приморском крае в самом разгаре. Вылазки за лисичками и маслятами устраивает не только местное население, но и дикие обитатели региона.

«Так вот кто их подъедает»: необычные грибники замечены в лесах Приморья — видео
Узнать подробнее

Полицейские спасли малыша в Приморье

Стражи порядка не оставили в беде семью из Раздольного. Патрульный автомобиль в кратчайшие сроки доставил юного пациента в детскую больницу Владивостока.

Полицейские спасли 7-месячного малыша с высокой температурой в Приморье — фото
Узнать подробнее

Атмосферный фронт принесет новые осадки

Со спутника виден атмосферный фронт, который может обрушиться на Приморский край уже сегодня ночью.

Полярный фронт уже формируется: предупреждение жителям Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: вечерний дождь, машина в море и монстр на пляжеКартина дня в Приморье: обвал стены, очереди на пляж и два чудесных спасенияКартина дня в Приморье: дети в луже, спасение и девочки и женщина-сюрприз
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь
Популярное