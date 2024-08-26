Картина дня в Приморье: необычные грибники, спасение малыша и новый удар непогоды

Posted 26 августа, 11:20
Published 26 августа, 11:20
Modified 26 августа, 11:20
Updated 26 августа, 11:20
Удивительные грибники завелись в Приморье
Сезон грибов в Приморском крае в самом разгаре. Вылазки за лисичками и маслятами устраивает не только местное население, но и дикие обитатели региона.
Полицейские спасли малыша в Приморье
Стражи порядка не оставили в беде семью из Раздольного. Патрульный автомобиль в кратчайшие сроки доставил юного пациента в детскую больницу Владивостока.
Атмосферный фронт принесет новые осадки
Со спутника виден атмосферный фронт, который может обрушиться на Приморский край уже сегодня ночью.