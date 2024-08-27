Картина дня в Приморье: парад планет, райский пляж и дожди

Posted 27 августа, 11:01
Published 27 августа, 11:01
Modified 27 августа, 11:01
Updated 27 августа, 11:01
Парад планет
Небесная красота будет появляться в течение всей ночи, а апогей события произойдет с первыми лучами солнца. Жителям Приморья стоит запастись терпением и биноклями, чтобы не попасть в просак из-за погоды.
Райский пляж
Еще несколько райских пляжей нашли в Приморском крае. Удивительные пейзажи и необычайно тихое море так и манят отдыхающих.
Дожди
В северных районах Приморья прогноз на ближайшие дни уже оправдал себя — во многих поселках идут дожди. Жители пгт Восток поделились видео с началом ливня.