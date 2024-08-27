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Posted 27 августа, 11:01

Published 27 августа, 11:01

Modified 27 августа, 11:01

Updated 27 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: парад планет, райский пляж и дожди

Картина дня в Приморье: парад планет, райский пляж и дожди

27 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Парад планет

Небесная красота будет появляться в течение всей ночи, а апогей события произойдет с первыми лучами солнца. Жителям Приморья стоит запастись терпением и биноклями, чтобы не попасть в просак из-за погоды.

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Райский пляж

Еще несколько райских пляжей нашли в Приморском крае. Удивительные пейзажи и необычайно тихое море так и манят отдыхающих.

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Дожди

В северных районах Приморья прогноз на ближайшие дни уже оправдал себя — во многих поселках идут дожди. Жители пгт Восток поделились видео с началом ливня.

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