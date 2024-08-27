«Некоторые до октября отдыхают» — пляжный сезон в самом разгаре в Приморье — видео

Во Владивостоке на Русском острове тоже замечено огромное количество отдыхающих, сообщают новые медиа. В бухте Аякс на пляже очень много людей. Горожане наслаждаются последним летним месяцем. Ведь осенняя прохлада вот-вот взбодрит жителей региона.