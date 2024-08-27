«Некоторые до октября отдыхают» — пляжный сезон в самом разгаре в Приморье — видео

Posted 27 августа, 06:18
Published 27 августа, 06:18
Modified 27 августа, 06:20
Updated 27 августа, 06:20
Ливадийский пляж забит под завязку отпускниками из разных уголков Приморья. Летняя жара, вероятно, поспособствовала наплыву туристов на именитые берега региона.
Во Владивостоке на Русском острове тоже замечено огромное количество отдыхающих, сообщают новые медиа. В бухте Аякс на пляже очень много людей. Горожане наслаждаются последним летним месяцем. Ведь осенняя прохлада вот-вот взбодрит жителей региона.
Приморцы отреагировали на пляжи, которые заполонены отдыхающими.
«Эх, завидую малость… Духоты уже нет, но времени на пляж так и не появилось»;
«Людей стало заметно меньше, но все равно интровертам не по душе такой отдых»;
«Некоторые хабаровчане до октября отдыхают на пляжах».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается 30 градусов жары.