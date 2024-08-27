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Posted 27 августа, 06:18

Published 27 августа, 06:18

Modified 27 августа, 06:20

Updated 27 августа, 06:20

Замечено много отдыхающих на побережье Владивостока

«Некоторые до октября отдыхают» — пляжный сезон в самом разгаре в Приморье — видео

27 августа 2024, 06:18

Замечено много отдыхающих на побережье Владивостока

Сюжет
Туристы
Несмотря на приближающуюся осень, в Приморском крае пляжи до сих пользуются популярностью среди отпускников.

Ливадийский пляж забит под завязку отпускниками из разных уголков Приморья. Летняя жара, вероятно, поспособствовала наплыву туристов на именитые берега региона.

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Во Владивостоке на Русском острове тоже замечено огромное количество отдыхающих, сообщают новые медиа. В бухте Аякс на пляже очень много людей. Горожане наслаждаются последним летним месяцем. Ведь осенняя прохлада вот-вот взбодрит жителей региона.

Видео: Погода 25 регион.

Приморцы отреагировали на пляжи, которые заполонены отдыхающими.

«Эх, завидую малость… Духоты уже нет, но времени на пляж так и не появилось»;
«Людей стало заметно меньше, но все равно интровертам не по душе такой отдых»;
«Некоторые хабаровчане до октября отдыхают на пляжах».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается 30 градусов жары.

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