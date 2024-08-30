Картина дня в Приморье: звездопад, штормовое предупреждение и бизнес-леди

Posted 30 августа, 11:01
Published 30 августа, 11:01
Modified 30 августа, 11:01
Updated 30 августа, 11:01
Звездопад
Пик метеорного потока Ауригиды ожидается в ночь на 1 сентября, предоставляя жителям Приморского края уникальную возможность наблюдать за звездным шоу с 28 августа по 5 сентября.
Штормовое предупреждение
В Приморском крае ожидаются сильные дожди и грозы. Специалисты МЧС предупреждают, что в крае объявлено штормовое предупреждение.
Бизнес-леди
В Приморском крае активно развивается бизнес. Даже юные жители региона поддерживают предпринимательство.