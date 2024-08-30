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Posted 30 августа, 11:01

Published 30 августа, 11:01

Modified 30 августа, 11:01

Updated 30 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: звездопад, штормовое предупреждение и бизнес-леди

Картина дня в Приморье: звездопад, штормовое предупреждение и бизнес-леди

30 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Звездопад

Пик метеорного потока Ауригиды ожидается в ночь на 1 сентября, предоставляя жителям Приморского края уникальную возможность наблюдать за звездным шоу с 28 августа по 5 сентября.

Лето жителей Приморья завершится звездопадом Ауригиды
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Штормовое предупреждение

В Приморском крае ожидаются сильные дожди и грозы. Специалисты МЧС предупреждают, что в крае объявлено штормовое предупреждение.

Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье
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Бизнес-леди

В Приморском крае активно развивается бизнес. Даже юные жители региона поддерживают предпринимательство.

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