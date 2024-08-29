Картина дня в Приморье: героическое спасение, 6 здоровых кобелей и космические цены

Posted 29 августа, 11:50
Published 29 августа, 11:50
Modified 29 августа, 11:50
Updated 29 августа, 11:50
Девочку с эпилепсией спасли прямо в самолете
Персонал баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» оказал первую помощь маленькому пассажиру самолета. Однако врач организации не считает, что он совершил героический поступок.
Шесть огромных кобелей
Горожанка в окружении крупных кобелей замечена на жд путях во Владивостоке. Многие жители Приморья восхитились девушкой, а некоторые изумились ее охраной.
Космические цены перед ВЭФ
С приближением Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года, гостиницы города стремительно повышают цены на номера, а свободных мест практически не осталось. «Восток-Медиа» исследовало ситуацию на рынке гостиничного обслуживания.
С окончанием лета и приближением Восточного экономического форума-2024 во Владивостоке местные таксопарки повышают цены на услуги такси. Оперируя повышенным спросом и сокращением числа свободных авто, сервисы уже сейчас подняли цены. Сколько сегодня стоит такси во Владивостоке?