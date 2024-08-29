Картина дня в Приморье: героическое спасение, 6 здоровых кобелей и космические цены

С приближением Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года, гостиницы города стремительно повышают цены на номера, а свободных мест практически не осталось. «Восток-Медиа» исследовало ситуацию на рынке гостиничного обслуживания.