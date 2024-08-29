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Posted 29 августа, 11:50

Published 29 августа, 11:50

Modified 29 августа, 11:50

Updated 29 августа, 11:50

Картина дня в Приморье: героическое спасение, 6 здоровых кобелей и космические цены

Картина дня в Приморье: героическое спасение, 6 здоровых кобелей и космические цены

29 августа 2024, 11:50
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Девочку с эпилепсией спасли прямо в самолете

Персонал баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» оказал первую помощь маленькому пассажиру самолета. Однако врач организации не считает, что он совершил героический поступок.

Врач БК «Динамо-Владивосток» спас иностранку в небе от эпилепсии — подробности
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Шесть огромных кобелей

Горожанка в окружении крупных кобелей замечена на жд путях во Владивостоке. Многие жители Приморья восхитились девушкой, а некоторые изумились ее охраной.

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Космические цены перед ВЭФ

С приближением Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года, гостиницы города стремительно повышают цены на номера, а свободных мест практически не осталось. «Восток-Медиа» исследовало ситуацию на рынке гостиничного обслуживания.

С окончанием лета и приближением Восточного экономического форума-2024 во Владивостоке местные таксопарки повышают цены на услуги такси. Оперируя повышенным спросом и сокращением числа свободных авто, сервисы уже сейчас подняли цены. Сколько сегодня стоит такси во Владивостоке?

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