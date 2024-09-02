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Posted 2 сентября, 11:05

Published 2 сентября, 11:05

Modified 2 сентября, 11:05

Updated 2 сентября, 11:05

Картина дня в Приморье: укус жуткой твари, пляжный ажиотаж и новый тайфун

Картина дня в Приморье: укус жуткой твари, пляжный ажиотаж и новый тайфун

2 сентября 2024, 11:05
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Жуткий морской гад укусил мужчину

Необычная обитательница моря укусила рыбака в Приморье. Пострадавший вызвал скорую, когда увидел реакцию организма на укус чешуйчатой.

Медики быстро прибыли на помощь: мужчину укусила редкая тропическая тварь в Приморье
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На пляжах не протолкнуться

Настоящий аншлаг творится на популярной локации для привалов в Приморском крае. Вероятно, многие путешественники торопятся на море по сей день.

Пляжный ажиотаж: туристы заполонили «перевалочный пункт» в Приморье — видео
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Еще один шторм может грозить Приморью?

Новый шторм сформировался на юге Тихого океана, уже в ближайшие дни он отправится на северо-запад — в сторону Китая. Есть ли угроза для Приморья?

Одиннадцатый тропический шторм образовался в Тихом океане — грозит ли он Приморью?
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