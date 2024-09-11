Картина дня в Приморье: «смерть» на форуме, страшные существа и «бойцовский клуб»

Posted 11 сентября, 11:04
Published 11 сентября, 11:04
Modified 11 сентября, 11:06
Updated 11 сентября, 11:06
Женщина пережила клиническую смерть на форуме
Для врачей скорой помощи ВЭФ-2024 запомнится не только важнейшими событиями для Приморья, но и удивительным случаем. Медики спасли женщину в состоянии клинической смерти прямо на Золотом мосту.
Странное нечто вынесло на берег
Недавно в районе Чайки во Владивостоке обнаружили неизвестное существо необычного вида. Очевидцы интересуются, ядовитое ли оно.
Массовую драку устроили прямо на пляже
Путешественники решили «красиво» завершить отдых на берегу моря в Триозерье Приморского края. Мужчины учинили конфликт, в котором поучаствовали ни в чем не повинные туристы.