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Posted 11 сентября, 11:04

Published 11 сентября, 11:04

Modified 11 сентября, 11:06

Updated 11 сентября, 11:06

Картина дня в Приморье: «смерть» на форуме, страшные существа и «бойцовский клуб»

Картина дня в Приморье: «смерть» на форуме, страшные существа и «бойцовский клуб»

11 сентября 2024, 11:04
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Женщина пережила клиническую смерть на форуме

Для врачей скорой помощи ВЭФ-2024 запомнится не только важнейшими событиями для Приморья, но и удивительным случаем. Медики спасли женщину в состоянии клинической смерти прямо на Золотом мосту.

Страсти ВЭФ-2024: участница форума «умерла» по пути в больницу во Владивостоке
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Странное нечто вынесло на берег

Недавно в районе Чайки во Владивостоке обнаружили неизвестное существо необычного вида. Очевидцы интересуются, ядовитое ли оно.

Огромное древнее существо выбросило на берег во Владивостоке — фото
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Массовую драку устроили прямо на пляже

Путешественники решили «красиво» завершить отдых на берегу моря в Триозерье Приморского края. Мужчины учинили конфликт, в котором поучаствовали ни в чем не повинные туристы.

Не отдых, а бойцовский клуб: массовая драка произошла на популярном пляже в Приморье?
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