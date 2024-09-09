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Posted 9 сентября, 11:02

Published 9 сентября, 11:02

Modified 9 сентября, 11:04

Updated 9 сентября, 11:04

Картина дня в Приморье: отмена рейса, запрет на выход в море и потерявшийся малыш

Картина дня в Приморье: отмена рейса, запрет на выход в море и потерявшийся малыш

9 сентября 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Отмена рейса не дала людям улететь из Владивостока

Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за отмены рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. По словам очевидцев, ситуация напряженная. Представитель авиакомпании рассказал, что происходит в аэропорту Владивостока.

Более 300 человек не смогли вылететь в Москву из Владивостока — что происходит?
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Выйти в море будет нельзя

Гражданские плавсредства не смогут попасть в некоторые бухты и заливы в Приморском крае. Акваторию займут военные суда, сообщили спасатели.

10 сентября будет действовать важный запрет: в акватории Владивостока ограничат гражданское судоходство. Выяснилось, что ходить запретят даже на сапах и каяках.

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Выходить в море на сапах запретят во Владивостоке — к счастью, ненадолго
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Малыш оказался один в лесу

Малыша, гуляющего по лесной чаще, обнаружили в Приморье. Оказывается, крохе нет и года, он неуверенно пробирался по камням. Жители региона взволнованы: «Где же мама малютки?».

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