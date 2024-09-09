Картина дня в Приморье: отмена рейса, запрет на выход в море и потерявшийся малыш

Posted 9 сентября, 11:02
Published 9 сентября, 11:02
Modified 9 сентября, 11:04
Updated 9 сентября, 11:04
Отмена рейса не дала людям улететь из Владивостока
Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за отмены рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. По словам очевидцев, ситуация напряженная. Представитель авиакомпании рассказал, что происходит в аэропорту Владивостока.
Выйти в море будет нельзя
Гражданские плавсредства не смогут попасть в некоторые бухты и заливы в Приморском крае. Акваторию займут военные суда, сообщили спасатели.
10 сентября будет действовать важный запрет: в акватории Владивостока ограничат гражданское судоходство. Выяснилось, что ходить запретят даже на сапах и каяках.
Малыш оказался один в лесу
Малыша, гуляющего по лесной чаще, обнаружили в Приморье. Оказывается, крохе нет и года, он неуверенно пробирался по камням. Жители региона взволнованы: «Где же мама малютки?».