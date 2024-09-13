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Posted 13 сентября, 11:01

Published 13 сентября, 11:01

Modified 13 сентября, 11:01

Updated 13 сентября, 11:01

Картина дня в Приморье: гости из Австралии, огромные очереди и инцидент со скорой

Картина дня в Приморье: гости из Австралии, огромные очереди и инцидент со скорой

13 сентября 2024, 11:01
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Гости из Австралии

Энди и Серена из Австралии отправились в путешествие до Германии через Владивосток на машине. Своими впечатлениями они поделились в видео.

Пара из Австралии отправилась в путешествие из Приморья в Германию через всю Россию
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Огромные очереди

Перед Спасо-Преображенским собором во Владивостоке образовалась огромная очередь жителей и гостей города, желающих поклониться Казанской иконе Божией Матери.

Огромные очереди в самом центре Владивостока — куда все спешат? — фото, видео
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Инцидент со скорой

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля пролетела мимо машины скорой помощи на опасном расстоянии. К счастью, благодаря быстрой реакции водителя скорой помощи, столкновения удалось избежать.

Дамочка за рулем чуть не снесла машину скорой помощи во Владивостоке — видео
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