Картина дня в Приморье: гости из Австралии, огромные очереди и инцидент со скорой

Posted 13 сентября, 11:01
Published 13 сентября, 11:01
Modified 13 сентября, 11:01
Updated 13 сентября, 11:01
Гости из Австралии
Энди и Серена из Австралии отправились в путешествие до Германии через Владивосток на машине. Своими впечатлениями они поделились в видео.
Огромные очереди
Перед Спасо-Преображенским собором во Владивостоке образовалась огромная очередь жителей и гостей города, желающих поклониться Казанской иконе Божией Матери.
Инцидент со скорой
Во Владивостоке водитель легкового автомобиля пролетела мимо машины скорой помощи на опасном расстоянии. К счастью, благодаря быстрой реакции водителя скорой помощи, столкновения удалось избежать.