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Posted 14 сентября, 08:10

Published 14 сентября, 08:10

Modified 14 сентября, 08:12

Updated 14 сентября, 08:12

Картина дня в Приморье: опасный астероид, дорогие кредиты и общительный тигр

Картина дня в Приморье: опасный астероид, дорогие кредиты и общительный тигр

14 сентября 2024, 08:10
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события этой субботы, 14 сентября в обзоре «Восток-Медиа».

Грядет столкновение с астероидом?

Ученые спрогнозировали столкновение астероида Апофис с Землей, человечество, конечно, не вымрет, но часть планеты будет уничтожена, и прибрежные районы по всему миру пострадают больше всего. Когда ожидать космической катастрофы?

Пострадают прибрежные районы: столкновение астероида с Землей угрожает Приморью
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Кредиты подорожают в Приморье?

Вчера, 13 сентября на очередном заседании Банк России снова поднял ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что это не последнее повышение. Чем же грозит это для жителей Приморья?

Кредиты в Приморье снова подорожают: ЦБ поднял ключевую ставку — и это еще не предел
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Встреча с тигром обрадовала приморцев

Очередная встреча с хозяином тайги произошла в одном из районов Приморья — местные жители, навстречу которым выбежал тигр, были в полном восторге от неожиданного контакта с диким зверем.

Лицом к лицу: жители Приморья встретились на дороге с полосатым хищником — видео
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