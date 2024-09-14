Картина дня в Приморье: опасный астероид, дорогие кредиты и общительный тигр

Posted 14 сентября, 08:10
Published 14 сентября, 08:10
Modified 14 сентября, 08:12
Updated 14 сентября, 08:12
Ученые спрогнозировали столкновение астероида Апофис с Землей, человечество, конечно, не вымрет, но часть планеты будет уничтожена, и прибрежные районы по всему миру пострадают больше всего. Когда ожидать космической катастрофы?
Вчера, 13 сентября на очередном заседании Банк России снова поднял ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что это не последнее повышение. Чем же грозит это для жителей Приморья?
Очередная встреча с хозяином тайги произошла в одном из районов Приморья — местные жители, навстречу которым выбежал тигр, были в полном восторге от неожиданного контакта с диким зверем.