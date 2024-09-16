Картина дня в Приморье: арматура в ноге, новый циклон и два года взаперти

Posted 16 сентября, 11:25
Published 16 сентября, 11:25
Modified 16 сентября, 11:27
Updated 16 сентября, 11:27
Девочка пострадала от арматуры
Детские шалости обернулись падением с высоты для юной горожанки Владивостока. Врачи не сразу добрались до пострадавшей, да и без помощи неравнодушных приморцев не обошлось.
Ребенок гулял на опасной территории, где он упал с косогора. В результате инцидента ногу юной жительницы Владивостока проткнула арматура. Медики с трудом добрались до пострадавшей.
Новый циклон надвигается на Приморье
Большая часть территории Приморья в ближайшее время окажется под влиянием атмосферного фронта циклона. Во многих районах уже в понедельник пройдут дожди.
36 человек провели два года в заточении
Резонансный инцидент произошел в Приморском крае. Более 35 человек держали против воли в помещениях, где пострадавшие терпели ужасные муки. Жители региона шокированы событиями, которые происходили несколько лет назад.
Целых два года 36 жителей Приморского края не видели белого света, находясь в заточении у извергов. Потерпевшие надеялись поменять жизнь в лучшую сторону, но в итоге терпели жестокие унижения в недопустимых условиях проживания.