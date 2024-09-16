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Posted 16 сентября, 11:25

Published 16 сентября, 11:25

Modified 16 сентября, 11:27

Updated 16 сентября, 11:27

Картина дня в Приморье: арматура в ноге, новый циклон и два года взаперти

Картина дня в Приморье: арматура в ноге, новый циклон и два года взаперти

16 сентября 2024, 11:25
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Девочка пострадала от арматуры

Детские шалости обернулись падением с высоты для юной горожанки Владивостока. Врачи не сразу добрались до пострадавшей, да и без помощи неравнодушных приморцев не обошлось.

Ребенок гулял на опасной территории, где он упал с косогора. В результате инцидента ногу юной жительницы Владивостока проткнула арматура. Медики с трудом добрались до пострадавшей.

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Новый циклон надвигается на Приморье

Большая часть территории Приморья в ближайшее время окажется под влиянием атмосферного фронта циклона. Во многих районах уже в понедельник пройдут дожди.

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36 человек провели два года в заточении

Резонансный инцидент произошел в Приморском крае. Более 35 человек держали против воли в помещениях, где пострадавшие терпели ужасные муки. Жители региона шокированы событиями, которые происходили несколько лет назад.

Целых два года 36 жителей Приморского края не видели белого света, находясь в заточении у извергов. Потерпевшие надеялись поменять жизнь в лучшую сторону, но в итоге терпели жестокие унижения в недопустимых условиях проживания.

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