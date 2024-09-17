vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 11:01

Published 17 сентября, 11:01

Modified 17 сентября, 11:01

Updated 17 сентября, 11:01

Картина дня в Приморье: девушка, упавшая с 6 этажа, 3 тайфуна и сбитая девушка

Картина дня в Приморье: девушка, упавшая с 6 этажа, 3 тайфуна и сбитая девушка

17 сентября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Девушка, упавшая с 6 этажа

Очевидцы сообщили, что на Луговой во Владивостоке девушка, которая просила о помощи из окна, упала с шестого этажа. Ее спасают медики.

Девушка, которая просила о помощи из окна, сорвалась с шестого этажа во Владивостоке
Узнать подробнее

3 тайфуна

Пока один шторм теряет силу, второй вихрь успел зародиться в океане. Более того, новая тропическая депрессия уже не подходе. Отразятся ли они на погодной обстановке в Приморском крае? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Стихия разбушевалась: 3 тайфуна вышли из Тихого океана — что ждет Приморье?
Узнать подробнее

Сбитая девушка

Восемнадцатилетнюю девушку сбила машина такси около ДВГГТК во Владивостоке. Подробности выясняют.

Девушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: арматура в ноге, новый циклон и два года взапертиКартина дня в Приморье: ректорская зарплата, «кидалово» на инвестициях и крипторубльКартина дня в Приморье: опасный астероид, дорогие кредиты и общительный тигр
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь
Популярное