Картина дня в Приморье: девушка, упавшая с 6 этажа, 3 тайфуна и сбитая девушка

Posted 17 сентября, 11:01
Published 17 сентября, 11:01
Modified 17 сентября, 11:01
Updated 17 сентября, 11:01
Девушка, упавшая с 6 этажа
Очевидцы сообщили, что на Луговой во Владивостоке девушка, которая просила о помощи из окна, упала с шестого этажа. Ее спасают медики.
3 тайфуна
Пока один шторм теряет силу, второй вихрь успел зародиться в океане. Более того, новая тропическая депрессия уже не подходе. Отразятся ли они на погодной обстановке в Приморском крае? — узнаете в материале «Восток-Медиа».
Сбитая девушка
Восемнадцатилетнюю девушку сбила машина такси около ДВГГТК во Владивостоке. Подробности выясняют.