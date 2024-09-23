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Posted 23 сентября, 11:14

Published 23 сентября, 11:14

Modified 23 сентября, 11:16

Updated 23 сентября, 11:16

Картина дня в Приморье: миллиарды мошенникам, дефицит лососей и полведра запрещенки

Картина дня в Приморье: миллиарды мошенникам, дефицит лососей и полведра запрещенки

23 сентября 2024, 11:14
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

1,4 миллиарда отняли мошенники у жителей Приморья

Как приморцев обманывают злоумышленники, и как распознать, что на другом конце провода мошенник, рассказали эксперты.

«Бабуль, я сбил человека»: 1,4 млрд выманили мошенники у приморцев только за 2024 год
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Приморские рыбаки выловили недостаточно лососевых

Лососевая путина не принесла ожидаемых результатов. Эксперты предполагают, что ожидаемый улов могли неправильно спрогнозировать. Но в этом ли истинная причина?

«Красная» путина пошла не по плану: почему рыбаки Приморья не доловили лососей
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Полведра запрещенки

Грибники насобирали богатый «улов» в Приморье. Любителей тихой охоты заставят ответить за то, что трогать нельзя.

Полведра запрещенки насобирали грибники в Приморье — фото
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