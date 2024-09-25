Картина дня в Приморье: звезда в городе, последние теплые дни и штрафы за аборт

Posted 25 сентября, 11:00
Published 25 сентября, 11:00
Modified 25 сентября, 11:02
Updated 25 сентября, 11:02
Известная личность приедет во Владивосток: улицы перекроют
Две важные улицы перекроют в центре Владивостока. Одна из них будет закрыта четыре дня, другая — чуть больше суток. Связано это с городскими мероприятиями, на одном из которых выступит кумир целого поколения.
После дождей в Приморье потеплеет
На Приморский край надвигаются осадки и сражение воздушных масс, после которого в регионе станет по-летнему тепло.
За «склонение к аборту» в Приморье будут штрафовать
Краевые парламентарии приняли в трёх чтениях проект закона «О запрете на территории Приморского края склонения к искусственному прерыванию беременности».