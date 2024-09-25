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Posted 25 сентября, 11:00

Published 25 сентября, 11:00

Modified 25 сентября, 11:02

Updated 25 сентября, 11:02

Картина дня в Приморье: звезда в городе, последние теплые дни и штрафы за аборт

Картина дня в Приморье: звезда в городе, последние теплые дни и штрафы за аборт

25 сентября 2024, 11:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Известная личность приедет во Владивосток: улицы перекроют

Две важные улицы перекроют в центре Владивостока. Одна из них будет закрыта четыре дня, другая — чуть больше суток. Связано это с городскими мероприятиями, на одном из которых выступит кумир целого поколения.

К нам едет звезда: в честь этого во Владивостоке перекроют важные улицы — когда?
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После дождей в Приморье потеплеет

На Приморский край надвигаются осадки и сражение воздушных масс, после которого в регионе станет по-летнему тепло.

Дожди и борьба антициклонов: летняя погода еще порадует жителей Приморья — когда?
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За «склонение к аборту» в Приморье будут штрафовать

Краевые парламентарии приняли в трёх чтениях проект закона «О запрете на территории Приморского края склонения к искусственному прерыванию беременности».

Штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Приморском крае
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