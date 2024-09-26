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Posted 26 сентября, 11:30

Published 26 сентября, 11:30

Modified 26 сентября, 11:32

Updated 26 сентября, 11:32

Картина дня в Приморье: немыслимые очереди, три трупа и невообразимое нечто из живота

Картина дня в Приморье: немыслимые очереди, три трупа и невообразимое нечто из живота

26 сентября 2024, 11:30
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Жуткие очереди в ГАИ

Жительница Владивостока рассказала, как она планировала быстренько получить номера для новенькой машины, но оказалась в непростой ситуации, «повязнув» в огромной очереди за документами.

Очереди в ГАИ Владивостока: очередной сбой повлиял на работу ведомства
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Три трупа нашли прямо на улице

Во Владивостоке на улице Калинина женщина наткнулась сразу на три трупа. Ситуация начинает вызывать беспокойство у местных жителей: гибнут прямо на тротуаре.

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Огромный камень достали из живота мужчины

Мужчина терпел боли и длительную рвоту десять дней. После чего из его кишечника достали камень размером с куриное яйцо. Как он там очутился? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

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