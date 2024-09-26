Картина дня в Приморье: немыслимые очереди, три трупа и невообразимое нечто из живота

Posted 26 сентября, 11:30
Published 26 сентября, 11:30
Modified 26 сентября, 11:32
Updated 26 сентября, 11:32
Жуткие очереди в ГАИ
Жительница Владивостока рассказала, как она планировала быстренько получить номера для новенькой машины, но оказалась в непростой ситуации, «повязнув» в огромной очереди за документами.
Три трупа нашли прямо на улице
Во Владивостоке на улице Калинина женщина наткнулась сразу на три трупа. Ситуация начинает вызывать беспокойство у местных жителей: гибнут прямо на тротуаре.
Огромный камень достали из живота мужчины
Мужчина терпел боли и длительную рвоту десять дней. После чего из его кишечника достали камень размером с куриное яйцо. Как он там очутился? — узнаете в материале «Восток-Медиа».