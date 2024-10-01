Картина дня в Приморье: погодные аномалии, пожар на пароходе и инцидент с таксистом

Posted 1 октября, 11:01
Published 1 октября, 11:01
Modified 1 октября, 11:01
Updated 1 октября, 11:01
Погодные аномалии
Сентябрь выдался достаточно солнечным и теплым в Приморском крае. Каким же будет второй месяц осени? — узнаете в материале.
Пожар на пароходе
Плавсредство, находящееся на ремонте, загорелось в Находке. МЧС Приморского края обнародовало новые детали инцидента.
Инцидент с таксистом
Следственные органы СКР по Приморскому краю начали расследование по факту незаконного лишения свободы девушки, которую удерживал водитель такси во время поездки из Владивостока в Артем. Возбуждено уголовное дело.
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