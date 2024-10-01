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Posted 1 октября, 11:01

Published 1 октября, 11:01

Modified 1 октября, 11:01

Updated 1 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: погодные аномалии, пожар на пароходе и инцидент с таксистом

Картина дня в Приморье: погодные аномалии, пожар на пароходе и инцидент с таксистом

1 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Пожар
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Погодные аномалии

Сентябрь выдался достаточно солнечным и теплым в Приморском крае. Каким же будет второй месяц осени? — узнаете в материале.

Погодные аномалии октября: чем удивит второй осенний месяц в Приморье?
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Пожар на пароходе

Плавсредство, находящееся на ремонте, загорелось в Находке. МЧС Приморского края обнародовало новые детали инцидента.

Есть пострадавший: появились новые подробности пожара на судне в Приморье
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Инцидент с таксистом

Следственные органы СКР по Приморскому краю начали расследование по факту незаконного лишения свободы девушки, которую удерживал водитель такси во время поездки из Владивостока в Артем. Возбуждено уголовное дело.

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