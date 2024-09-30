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Posted 30 сентября, 11:02

Published 30 сентября, 11:02

Modified 30 сентября, 11:05

Updated 30 сентября, 11:05

Картина дня в Приморье: жуткая авария, выброшенная малышка, квадроберы и голое дефиле

Картина дня в Приморье: жуткая авария, выброшенная малышка, квадроберы и голое дефиле

30 сентября 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Автомобиль влетел в пешеходов в центре Владивостока

Машина влетела в здание банка и сбила пешеходов на Алеутской во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что одну из пострадавших увезли в реанимацию.

Машина влетела в здание и сбила пешеходов в Приморье: пострадавшая в реанимации
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Выяснились обстоятельства жуткого ДТП с пострадавшими в центре Владивостока — видео
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«Едва не задели пешеходов»: резонансное ДТП попало на камеру во Владивостоке
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Малышку выбросили в окно на глазах у детей

Возмутительный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Дальнегорском округе. Приморец вышвырнул пятимесячную собачку из окна прямо на глазах собственного ребенка.

Мужчина выбросил в окно 5-месячную малышку на глазах малолетней дочери в Приморье
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Жителям Приморья объяснили, кто такие квадроберы

В Приморье набирает популярность новое молодежное увлечение — квадробика. Люди, напоминающие животных, передвигающиеся на четвереньках, стали участниками своеобразной субкультуры, вызывающей смешанные чувства у окружающих. Мнением об этом движении поделилась врач из Владивостока.

Квадроберы в Приморье: что это за движение и опасно ли оно для детей — мнение врача
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В офисе интернет-магазина заметили голого мужчину

Неизвестный мужчина пришел голым в пункт выдачи заказов во Владивостоке. Полиция проводит проверку для выяснения ситуации и установления его личности.

Голого мужчину заметили в офисе во Владивостоке — полиция проводит проверку
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