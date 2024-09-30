Картина дня в Приморье: жуткая авария, выброшенная малышка, квадроберы и голое дефиле

Posted 30 сентября, 11:02
Published 30 сентября, 11:02
Modified 30 сентября, 11:05
Updated 30 сентября, 11:05
Автомобиль влетел в пешеходов в центре Владивостока
Машина влетела в здание банка и сбила пешеходов на Алеутской во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что одну из пострадавших увезли в реанимацию.
Малышку выбросили в окно на глазах у детей
Возмутительный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Дальнегорском округе. Приморец вышвырнул пятимесячную собачку из окна прямо на глазах собственного ребенка.
Жителям Приморья объяснили, кто такие квадроберы
В Приморье набирает популярность новое молодежное увлечение — квадробика. Люди, напоминающие животных, передвигающиеся на четвереньках, стали участниками своеобразной субкультуры, вызывающей смешанные чувства у окружающих. Мнением об этом движении поделилась врач из Владивостока.
В офисе интернет-магазина заметили голого мужчину
Неизвестный мужчина пришел голым в пункт выдачи заказов во Владивостоке. Полиция проводит проверку для выяснения ситуации и установления его личности.
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