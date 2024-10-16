Картина дня в Приморье: следствие вели, мороз и снегопад и запрет на езду по городу

Posted 16 октября, 11:21
Published 16 октября, 11:21
Modified 16 октября, 11:23
Updated 16 октября, 11:23
Курьеры помогли раскрыть преступление в Приморье
Работа в сфере доставки Во Владивостоке — это не только вечные пробки, сотни заказов, но еще и общение с людьми. Не всегда приятное. Рассказываем как доблестные приморские курьеры провели настоящее расследование и доставили мошенника прямо в отдел полиции.
Уже скоро зима придет в Приморье
Ближайший уик-энд приблизит белую зимушку к Приморью. Снегопад и мощные заморозки ожидаются в ближайшие дни.
Грузовики не смогут ездить в один из районов города
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