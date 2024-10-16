Картина дня в Приморье: следствие вели, мороз и снегопад и запрет на езду по городу

Работа в сфере доставки Во Владивостоке — это не только вечные пробки, сотни заказов, но еще и общение с людьми. Не всегда приятное. Рассказываем как доблестные приморские курьеры провели настоящее расследование и доставили мошенника прямо в отдел полиции.