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Posted 16 октября, 11:21

Published 16 октября, 11:21

Modified 16 октября, 11:23

Updated 16 октября, 11:23

Картина дня в Приморье: следствие вели, мороз и снегопад и запрет на езду по городу

Картина дня в Приморье: следствие вели, мороз и снегопад и запрет на езду по городу

16 октября 2024, 11:21
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Курьеры помогли раскрыть преступление в Приморье

Работа в сфере доставки Во Владивостоке — это не только вечные пробки, сотни заказов, но еще и общение с людьми. Не всегда приятное. Рассказываем как доблестные приморские курьеры провели настоящее расследование и доставили мошенника прямо в отдел полиции.

Нашли и задержали: курьеры раскрыли преступление во Владивостоке — эксклюзив редакции
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Уже скоро зима придет в Приморье

Ближайший уик-энд приблизит белую зимушку к Приморью. Снегопад и мощные заморозки ожидаются в ближайшие дни.

-14°С и снегопад в Приморье — морозы ударят и по Владивостоку — когда?
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Грузовики не смогут ездить в один из районов города

Движение для большегрузов закроют в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Ограничения начинают действовать 16 октября. При этом будут и исключения.

Грузовикам запретят ездить в одном из районов Владивостока — улицы
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#Новости#Картина дня#Приморский край#Итоги
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