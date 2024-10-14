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Posted 14 октября, 11:22

Published 14 октября, 11:22

Modified 14 октября, 11:24

Updated 14 октября, 11:24

Картина дня в Приморье: «замес» пенсионеров, дым над аэропортом и полиция на митинге

Картина дня в Приморье: «замес» пенсионеров, дым над аэропортом и полиция на митинге

14 октября 2024, 11:22
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

«Замес» пенсионеров удивил весь город

Пожилые горожане устроили жесткие разборки, пока ожидали раздачи товаров во Владивостоке. Что на самом деле произошло между оппонентами перед началом драки — неизвестно, но кадры вышли весьма эпичные.

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Густой дым заметили вблизи аэропорта

В объектив очевидца попали клубы дыма, которые растянулись недалеко от Владивостока. Свидетель инцидента испугался, подумав, что пламя могло вспыхнуть после крушения авиалайнера. Ведь рядом находится аэропорт.

Крупный пожар, охвативший 300 квадратных метров под Владивостоком не нарушил работу местного аэропорта. Несмотря на близость возгорания и сильное задымление, воздушная гавань функционировала в штатном режиме.

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Полицейские и росгвардейцы собираются на митинг во Владивостоке

Во Владивостоке, крупнейшем городе Приморского края, готовится масштабное мероприятие в честь павших защитников правопорядка. 15 октября улицы города наполнятся людьми в форме, отдающими дань уважения коллегам.

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