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Posted 23 октября, 11:10

Published 23 октября, 11:10

Modified 23 октября, 11:12

Updated 23 октября, 11:12

Картина дня в Приморье: конец апокалипсиса, море в квартирах и снег

Картина дня в Приморье: конец апокалипсиса, море в квартирах и снег

23 октября 2024, 11:10
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

«Ад» за окном закончится

Ничто не вечно, в том числе жуткие осадки, которые сейчас властвуют в Приморском крае. Когда же ливни и сильные порывы ветра завершат господство в регионе? — узнаете в материале.

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Снег вместо дождя заметили во Владивостоке. Жители города рассказали, что в некоторых районах вместо капель летят снежинки.

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