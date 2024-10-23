Картина дня в Приморье: конец апокалипсиса, море в квартирах и снег

Posted 23 октября, 11:10
Published 23 октября, 11:10
Modified 23 октября, 11:12
Updated 23 октября, 11:12
«Ад» за окном закончится
Ничто не вечно, в том числе жуткие осадки, которые сейчас властвуют в Приморском крае. Когда же ливни и сильные порывы ветра завершат господство в регионе? — узнаете в материале.
Ливень стал затапливать квартиры владивостокцев
Циклон принес не только неприятную погоду и опасные явления на улицах Владивостока. Дожди заставляют страдать горожан, которые возвращаются домой после рабочего дня.
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