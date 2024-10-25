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Posted 25 октября, 11:01

Published 25 октября, 11:01

Modified 25 октября, 11:01

Updated 25 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: джип на крыше, самолет на дороге и потоп в 30 квартирах

Картина дня в Приморье: джип на крыше, самолет на дороге и потоп в 30 квартирах

25 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Джип на крыше

В результате ДТП во Владивостоке один автомобиль оказался на крыше другого. По словам очевидцев, авария случилась из-за того, что женщина за рулем не справилась с управлением.

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Самолет на дороге

Неисправный самолет перевозили с бывшего авиационного завода в аэропорт в Приморском крае. Местные автомобилисты наблюдали, как хвостовое оперение воздушного судна несколько раз задевало провода.

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Потоп в 30 квартирах

В результате проливных дождей во Владивостоке пострадали более 30 квартир в доме по улице Толстого, 35. Виновником коммунальной «катастрофы», по нашему мнению, стал недобросовестный подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом крыши. Как происходил весь ужас — читайте в материале «Восток-Медиа».

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