Картина дня в Приморье: джип на крыше, самолет на дороге и потоп в 30 квартирах

Posted 25 октября, 11:01
Published 25 октября, 11:01
Modified 25 октября, 11:01
Updated 25 октября, 11:01
Джип на крыше
В результате ДТП во Владивостоке один автомобиль оказался на крыше другого. По словам очевидцев, авария случилась из-за того, что женщина за рулем не справилась с управлением.
Самолет на дороге
Неисправный самолет перевозили с бывшего авиационного завода в аэропорт в Приморском крае. Местные автомобилисты наблюдали, как хвостовое оперение воздушного судна несколько раз задевало провода.
Потоп в 30 квартирах
В результате проливных дождей во Владивостоке пострадали более 30 квартир в доме по улице Толстого, 35. Виновником коммунальной «катастрофы», по нашему мнению, стал недобросовестный подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом крыши. Как происходил весь ужас — читайте в материале «Восток-Медиа».