Картина дня в Приморье: новый циклон, презервативы в сгущенке и долгожданное тепло

Posted 24 октября, 11:14
Published 24 октября, 11:14
Modified 24 октября, 11:16
Updated 24 октября, 11:16
Еще один циклон может прийти в Приморье
В Приморском крае только выглянуло солнышко, но, судя по всему, ненадолго. Ведь новый циклон может принести осадки уже в ближайшие дни.
Контрабанду спрятали в презерватив и банку сгущенки
В Приморском крае таможенники столкнулись с невообразимой изобретательностью путешественника. И это не какое-то необычное блюдо, о котором можно подумать по заголовку. Просто мужчина планировал незаконно вывезти из России стратегически важный товар, используя контрацептивы и банку из-под сгущёнки.
Наконец-то тепло: и в домах, и на улице
Сегодня во Владивостоке началось подключение жилого фонда к теплоснабжению. Процесс займёт несколько дней.
Дожди не могут продолжаться вечно, как и жуткие ветра. Поэтому Приморский край совсем скоро окажется во власти 20-градусной жары, несмотря на минусовые значения ночью.