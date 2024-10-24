Картина дня в Приморье: новый циклон, презервативы в сгущенке и долгожданное тепло

В Приморском крае таможенники столкнулись с невообразимой изобретательностью путешественника. И это не какое-то необычное блюдо, о котором можно подумать по заголовку. Просто мужчина планировал незаконно вывезти из России стратегически важный товар, используя контрацептивы и банку из-под сгущёнки.