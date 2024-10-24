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Posted 24 октября, 11:14

Published 24 октября, 11:14

Modified 24 октября, 11:16

Updated 24 октября, 11:16

Картина дня в Приморье: новый циклон, презервативы в сгущенке и долгожданное тепло

Картина дня в Приморье: новый циклон, презервативы в сгущенке и долгожданное тепло

24 октября 2024, 11:14
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Еще один циклон может прийти в Приморье

В Приморском крае только выглянуло солнышко, но, судя по всему, ненадолго. Ведь новый циклон может принести осадки уже в ближайшие дни.

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Контрабанду спрятали в презерватив и банку сгущенки

В Приморском крае таможенники столкнулись с невообразимой изобретательностью путешественника. И это не какое-то необычное блюдо, о котором можно подумать по заголовку. Просто мужчина планировал незаконно вывезти из России стратегически важный товар, используя контрацептивы и банку из-под сгущёнки.

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Наконец-то тепло: и в домах, и на улице

Сегодня во Владивостоке началось подключение жилого фонда к теплоснабжению. Процесс займёт несколько дней.

Дожди не могут продолжаться вечно, как и жуткие ветра. Поэтому Приморский край совсем скоро окажется во власти 20-градусной жары, несмотря на минусовые значения ночью.

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