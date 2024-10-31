Картина дня в Приморье: призрачные туристы, снег, дождь и новые проблемы «Акватории»

Posted 31 октября, 11:40
Published 31 октября, 11:40
Modified 31 октября, 11:42
Updated 31 октября, 11:42
«Призрачные» туристы отправились на Пидан в Приморье
История о туристке, пережившей сложную ночь на Пидане, всколыхнула сердца жителей Приморского края. Подробности происшествия, скорее всего, возмутят многих неравнодушных людей.
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