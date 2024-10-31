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Posted 31 октября, 11:40

Published 31 октября, 11:40

Modified 31 октября, 11:42

Updated 31 октября, 11:42

Картина дня в Приморье: призрачные туристы, снег, дождь и новые проблемы «Акватории»

Картина дня в Приморье: призрачные туристы, снег, дождь и новые проблемы «Акватории»

31 октября 2024, 11:40
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

«Призрачные» туристы отправились на Пидан в Приморье

История о туристке, пережившей сложную ночь на Пидане, всколыхнула сердца жителей Приморского края. Подробности происшествия, скорее всего, возмутят многих неравнодушных людей.

Обморожение и «призрачные» туристы: что осложнило поиски путешественников в Приморье?
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Непогода принесет снег с дождем в Приморье

Циклон приближается к Приморскому краю. Во многих районах ожидаются дождь, снег, ветер и похолодание.

Дождь, снег, ветер и резкое похолодание: непогода нанесет обширный удар по Приморью
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«Акватория» не может вернуть деньги клиентам

Печально известная «Акватория», которую закрыли по решению прокуратуры Приморского края, уже две недели не может вернуть гостям деньги за сертификаты. Назревает новый скандал?

Возврата нет, но вы держитесь: «Акватория» продолжает «кормить завтраками» клиентов
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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