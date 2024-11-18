Картина дня в Приморье: новая дорога, похабщина, морской гад и мальчик в огне

Posted 18 ноября, 11:36
Published 18 ноября, 11:36
Modified 18 ноября, 11:38
Updated 18 ноября, 11:38
Долгожданный выезд на трассу начали строить в одном из районов Владивостока
Давняя мечта жителей 71-го микрорайона Владивостока, а также тех, кто живёт в районе «Зелёного Угла», близится к исполнению — во всяком случае, уже обретает вполне зримые контуры. Речь идёт о строительстве дороги, которая свяжет эти районы и объездную трассу.
Неприличную по мнению некоторых жителей статую поставили в Приморье
Новая скульптура в парке Пушкина в Дальнегорске вызвала неоднозначные эмоции у некоторых жителей. В сети ее успели назвать похабной и пошлой и оправдать.
Огромный морской гад удивил жителей Приморья
Гигантский обитатель моря показался на мгновение, затем быстро скрылся от людских глаз во Владивостоке. Кто же удивил приморцев на сей раз?
Детские игры с огнем привели к крупному скандалу
В сети появилась информация о том, что 10-летнего ребенка толкнули в костер около стадиона в Вольно-Надеждинском.
По факту случившегося прокуратура провела проверку. Выяснилось, что никто не толкал мальчика в огонь.