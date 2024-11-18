Картина дня в Приморье: новая дорога, похабщина, морской гад и мальчик в огне

Давняя мечта жителей 71-го микрорайона Владивостока, а также тех, кто живёт в районе «Зелёного Угла», близится к исполнению — во всяком случае, уже обретает вполне зримые контуры. Речь идёт о строительстве дороги, которая свяжет эти районы и объездную трассу.