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Posted 18 ноября, 11:36

Published 18 ноября, 11:36

Modified 18 ноября, 11:38

Updated 18 ноября, 11:38

Картина дня в Приморье: новая дорога, похабщина, морской гад и мальчик в огне

Картина дня в Приморье: новая дорога, похабщина, морской гад и мальчик в огне

18 ноября 2024, 11:36
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Долгожданный выезд на трассу начали строить в одном из районов Владивостока

Давняя мечта жителей 71-го микрорайона Владивостока, а также тех, кто живёт в районе «Зелёного Угла», близится к исполнению — во всяком случае, уже обретает вполне зримые контуры. Речь идёт о строительстве дороги, которая свяжет эти районы и объездную трассу.

Крупный микрорайон Владивостока получит выезд на объездную дорогу — работы начаты
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Неприличную по мнению некоторых жителей статую поставили в Приморье

Новая скульптура в парке Пушкина в Дальнегорске вызвала неоднозначные эмоции у некоторых жителей. В сети ее успели назвать похабной и пошлой и оправдать.

«Похабщина и пошлость»: спорную по мнению жителей скульптуру поставили в Приморье
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Огромный морской гад удивил жителей Приморья

Гигантский обитатель моря показался на мгновение, затем быстро скрылся от людских глаз во Владивостоке. Кто же удивил приморцев на сей раз?

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Детские игры с огнем привели к крупному скандалу

В сети появилась информация о том, что 10-летнего ребенка толкнули в костер около стадиона в Вольно-Надеждинском.

По факту случившегося прокуратура провела проверку. Выяснилось, что никто не толкал мальчика в огонь.

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#Новости#Картина дня#Приморский край#Итоги
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