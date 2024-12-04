Картина дня в Приморье: мороз и солнце, скандал на всю страну и падение вертолета

Posted 4 декабря, 11:25
Published 4 декабря, 11:25
Modified 4 декабря, 11:27
Updated 4 декабря, 11:27
Температура резко упала в Приморье
В Приморском крае становится невероятно холодно. Температура воздуха опускается до -32°С. Что ждет регион дальше?
Скандал с водителем, не пропустившим скорую, вышел на федеральный уровень
Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по делу о воспрепятствовании медицинской помощи во Владивостоке. Водитель «Тойоты» не пропустил скорую с пациенткой, в результате в отношении него возбудили уголовное дело.
Вертолет с пассажирами упал в Приморском крае
Во время посадки после экскурсии во Владивостоке упал вертолет. Подробности инцидента раскрыл знакомый пассажиров.
Корреспондент «Восток-Медиа» попытался взять комментарий у владельцев упавшего в Приморье вертолета. В компании сообщили, что комментариев насчет произошедшего не дают, но кое-что все же удалось узнать.