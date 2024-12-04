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Posted 4 декабря, 11:25

Published 4 декабря, 11:25

Modified 4 декабря, 11:27

Updated 4 декабря, 11:27

Картина дня в Приморье: мороз и солнце, скандал на всю страну и падение вертолета

Картина дня в Приморье: мороз и солнце, скандал на всю страну и падение вертолета

4 декабря 2024, 11:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Температура резко упала в Приморье

В Приморском крае становится невероятно холодно. Температура воздуха опускается до -32°С. Что ждет регион дальше?

Куда ещё ниже? — «адские» морозы -32°С ударили по Приморью
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Скандал с водителем, не пропустившим скорую, вышел на федеральный уровень

Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по делу о воспрепятствовании медицинской помощи во Владивостоке. Водитель «Тойоты» не пропустил скорую с пациенткой, в результате в отношении него возбудили уголовное дело.

Скандал с водителем из Владивостока, который не пропустил скорую, дошел до главы СКР
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Вертолет с пассажирами упал в Приморском крае

Во время посадки после экскурсии во Владивостоке упал вертолет. Подробности инцидента раскрыл знакомый пассажиров.

Корреспондент «Восток-Медиа» попытался взять комментарий у владельцев упавшего в Приморье вертолета. В компании сообщили, что комментариев насчет произошедшего не дают, но кое-что все же удалось узнать.

«Хвост оторвало»: экскурсионный вертолет упал во Владивостоке — видео
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Компания-владелец вертолета отказывается комментировать падение судна в Приморье
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