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Posted 8 декабря, 08:00

Published 8 декабря, 08:00

Modified 8 декабря, 08:02

Updated 8 декабря, 08:02

Итоги недели в Приморье: маска Кожемяко, исчезновение младенца и плохая путина

Итоги недели в Приморье: маска Кожемяко, исчезновение младенца и плохая путина

8 декабря 2024, 08:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели со 2 по 8 декабря— в обзоре «Восток-Медиа»

Маска Кожемяко

Подведены первые итоги российской национальной театральной премии «Золотая Маска» — названы обладатели специальной награды «За поддержку театрального искусства России». Ими стали губернаторы двух регионов России — и в том числе Олег Кожемяко, глава Приморья.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получит особую награду «Золотой Маски»
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Неформальное общение с мэром

Во Владивостоке прошла встреча главы города со столичной молодежью. Константин Шестаков поговорил со студентами из «Сколково» в формате открытого микрофона.

Открытый микрофон: Константин Шестаков пообщался с молодежью из Москвы
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Плохая путина

Подведены итоги рыбного промысла на Дальнем Востоке в 2024 году — в целом уловы внушают оптимизм, за исключением лососевой добычи, которая в этот четный год огорчила рыбаков и отраслевую науку.

«За плохой путиной придет хорошая» — итоги рыбного промысла обсудили в Приморье
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Итоги Недбая

Подводя итоги депутатской деятельности в Думе Владивостока, Евгений Недбай отмечает, результаты работы на территории показывают, что применяемый им комплексный подход дает хороший эффект. В интервью «Восток-Медиа» депутат рассказал о том, что удалось решить и сделать на избирательном округе.

Депутат Евгений Недбай: Реализуем комплексный подход к решению проблем жителей города
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Дед Мороз в городе

Главный волшебник страны приехал во Владивосток поздравить детей из Приморского края.

Новый год наступает во Владивостоке — поезд Деда Мороза прибыл в город — видео
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Исчезновение младенца

Новорождённого забрали у матери в Приморском крае и отдали бездетной семье. Спустя 12 лет женщина, у которой отняли ребенка, рассказала об истории в телеэфире. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Забрали у матери и отдали чужим людям: младенец исчез в роддоме в Приморье
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