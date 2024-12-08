Итоги недели в Приморье: маска Кожемяко, исчезновение младенца и плохая путина

Posted 8 декабря, 08:00
Published 8 декабря, 08:00
Modified 8 декабря, 08:02
Updated 8 декабря, 08:02
Маска Кожемяко
Подведены первые итоги российской национальной театральной премии «Золотая Маска» — названы обладатели специальной награды «За поддержку театрального искусства России». Ими стали губернаторы двух регионов России — и в том числе Олег Кожемяко, глава Приморья.
Неформальное общение с мэром
Во Владивостоке прошла встреча главы города со столичной молодежью. Константин Шестаков поговорил со студентами из «Сколково» в формате открытого микрофона.
Плохая путина
Подведены итоги рыбного промысла на Дальнем Востоке в 2024 году — в целом уловы внушают оптимизм, за исключением лососевой добычи, которая в этот четный год огорчила рыбаков и отраслевую науку.
Итоги Недбая
Подводя итоги депутатской деятельности в Думе Владивостока, Евгений Недбай отмечает, результаты работы на территории показывают, что применяемый им комплексный подход дает хороший эффект. В интервью «Восток-Медиа» депутат рассказал о том, что удалось решить и сделать на избирательном округе.
Дед Мороз в городе
Главный волшебник страны приехал во Владивосток поздравить детей из Приморского края.
Исчезновение младенца
Новорождённого забрали у матери в Приморском крае и отдали бездетной семье. Спустя 12 лет женщина, у которой отняли ребенка, рассказала об истории в телеэфире. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.