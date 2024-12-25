Картина дня в Приморье: жертва зимней рыбалки, сбежавший хищник и упавший самолет

Posted 25 декабря, 11:05
Published 25 декабря, 11:05
Modified 25 декабря, 11:05
Updated 25 декабря, 11:05
Очередной автомобиль пал жертвой зимней рыбалки
В Приморском крае под лед провалилась очередная машина. Судя по всему, владельца авто не смутила аномальная жара, которая наблюдается в регионе сегодня.
Хищника искали с тепловизорами и дронами после ДТП в Приморье
В Приморском крае произошла авария с участием большого хищника. Зверь сбежал с места инцидента, но специалисты уже выследили его.
Жительница Владивостока пережила крушение самолета
Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. В новых медиа сообщают, что на борту была жительница Владивостока.