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Posted 25 декабря, 11:05

Published 25 декабря, 11:05

Modified 25 декабря, 11:05

Updated 25 декабря, 11:05

Картина дня в Приморье: жертва зимней рыбалки, сбежавший хищник и упавший самолет

Картина дня в Приморье: жертва зимней рыбалки, сбежавший хищник и упавший самолет

25 декабря 2024, 11:05
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Очередной автомобиль пал жертвой зимней рыбалки

В Приморском крае под лед провалилась очередная машина. Судя по всему, владельца авто не смутила аномальная жара, которая наблюдается в регионе сегодня.

Аномалия «плавит» лед: очередная жертва зимней рыбалки в Приморье — фото
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Хищника искали с тепловизорами и дронами после ДТП в Приморье

В Приморском крае произошла авария с участием большого хищника. Зверь сбежал с места инцидента, но специалисты уже выследили его.

По горячим следам: беглеца с места ДТП нашли при помощи тепловизора в Приморье
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Жительница Владивостока пережила крушение самолета

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. В новых медиа сообщают, что на борту была жительница Владивостока.

Турагент из Владивостока выжила в крушении самолета в Актау — новые медиа
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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