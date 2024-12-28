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Posted 28 декабря, 11:12

Published 28 декабря, 11:12

Modified 28 декабря, 11:14

Updated 28 декабря, 11:14

Картина дня в Приморье: тигр в посёлке, наглеж со скорой и грабеж вместо праздника

Картина дня в Приморье: тигр в посёлке, наглеж со скорой и грабеж вместо праздника

28 декабря 2024, 11:12
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Тигра снова засекли в поселке

На месте, где хищник растерзал собаку, нашли следы амурского тигра. Позже хищник попал в объектив фотоловушки.

Тигр заходил в поселок: хищник регулярно нападает на собак в селах Приморья
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Двор запарковали так, что скорой пришлось ехать по тротуару

Во Владивостоке жители микрорайона игнорируют правила парковки, заставляя проезды автомобилями. Это создает проблемы для экстренных служб и угрожает безопасности пешеходов. Очевидцы поделились роликом из одного из дворов, куда скорой помощи пришлось проезжать по узкому тротуару.

Скорой пришлось ехать по тротуару: дворы-парковки становятся опаснее в Приморье
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Наглые аниматоры требуют денег на главной площади Владивостока

В новогоднем городке Владивостока аниматоры начали вымогать деньги за фотографии, сделанные на телефоны прохожих. Администрация города заявляет, что такие действия недопустимы.

Грабеж вместо праздника: гостей во Владивостоке встречают наглые аниматоры
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