Картина дня в Приморье: тигр в посёлке, наглеж со скорой и грабеж вместо праздника

Во Владивостоке жители микрорайона игнорируют правила парковки, заставляя проезды автомобилями. Это создает проблемы для экстренных служб и угрожает безопасности пешеходов. Очевидцы поделились роликом из одного из дворов, куда скорой помощи пришлось проезжать по узкому тротуару.