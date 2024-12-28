Картина дня в Приморье: тигр в посёлке, наглеж со скорой и грабеж вместо праздника

Posted 28 декабря, 11:12
Published 28 декабря, 11:12
Modified 28 декабря, 11:14
Updated 28 декабря, 11:14
Тигра снова засекли в поселке
На месте, где хищник растерзал собаку, нашли следы амурского тигра. Позже хищник попал в объектив фотоловушки.
Двор запарковали так, что скорой пришлось ехать по тротуару
Во Владивостоке жители микрорайона игнорируют правила парковки, заставляя проезды автомобилями. Это создает проблемы для экстренных служб и угрожает безопасности пешеходов. Очевидцы поделились роликом из одного из дворов, куда скорой помощи пришлось проезжать по узкому тротуару.
Наглые аниматоры требуют денег на главной площади Владивостока
В новогоднем городке Владивостока аниматоры начали вымогать деньги за фотографии, сделанные на телефоны прохожих. Администрация города заявляет, что такие действия недопустимы.