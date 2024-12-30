Картина дня в Приморье: цены на НГ игрушки, работа ТЦ в праздники и погода на январь

Posted 30 декабря, 11:10
Published 30 декабря, 11:10
Modified 30 декабря, 11:10
Updated 30 декабря, 11:10
Цены на НГ игрушки
Перед Новым годом большинство семей ставит дома елку. Многие стараются подготовиться заранее. Тем, кто решил повременить, а теперь не знает, на какую сумму можно рассчитывать, мы решили помочь. Обзор цен на новогодние украшения в приморских магазинах — в материале «Восток-Медиа».
Работа ТЦ в праздники
Новый год — время не только для праздников, но и для спешки: нужно успеть купить подарки и пополнить запасы на новогодний стол. Как будут работать популярные торговые центры Владивостока в последние дни 2024 года и первые дни 2025-го — читайте в материале «Восток-Медиа».
Погода в январе
Совсем скоро наступит Новый год и начнутся долгожданные праздники. Какая синоптическая обстановка сложится в Приморском крае на длинных новогодних выходных? — узнаете в материале.