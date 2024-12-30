Картина дня в Приморье: цены на НГ игрушки, работа ТЦ в праздники и погода на январь

Новый год — время не только для праздников, но и для спешки: нужно успеть купить подарки и пополнить запасы на новогодний стол. Как будут работать популярные торговые центры Владивостока в последние дни 2024 года и первые дни 2025-го — читайте в материале «Восток-Медиа».