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Posted 30 декабря, 11:10

Published 30 декабря, 11:10

Modified 30 декабря, 11:10

Updated 30 декабря, 11:10

Картина дня в Приморье: цены на НГ игрушки, работа ТЦ в праздники и погода на январь

Картина дня в Приморье: цены на НГ игрушки, работа ТЦ в праздники и погода на январь

30 декабря 2024, 11:10
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Цены на НГ игрушки

Перед Новым годом большинство семей ставит дома елку. Многие стараются подготовиться заранее. Тем, кто решил повременить, а теперь не знает, на какую сумму можно рассчитывать, мы решили помочь. Обзор цен на новогодние украшения в приморских магазинах — в материале «Восток-Медиа».

Шарики за 50 рублей и произведения искусства: обзор цен на елочные игрушки в Приморье
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Работа ТЦ в праздники

Новый год — время не только для праздников, но и для спешки: нужно успеть купить подарки и пополнить запасы на новогодний стол. Как будут работать популярные торговые центры Владивостока в последние дни 2024 года и первые дни 2025-го — читайте в материале «Восток-Медиа».

Как будут работать торговые центры Владивостока в Новый год 2024/25
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Погода в январе

Совсем скоро наступит Новый год и начнутся долгожданные праздники. Какая синоптическая обстановка сложится в Приморском крае на длинных новогодних выходных? — узнаете в материале.

Новогодняя атмосфера: какая погода ждет Приморье в январские праздники?
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