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Posted 14 января, 11:01

Published 14 января, 11:01

Modified 14 января, 11:01

Updated 14 января, 11:01

Картина дня в Приморье: нечто внутри мужчины, прыжок в окно и дым над городом

Картина дня в Приморье: нечто внутри мужчины, прыжок в окно и дым над городом

14 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пожар
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Нечто внутри мужчины

Несколько лет назад пациент владивостокской больницы стал носителем инородного тела, которое могло привести к фатальным последствиям. Ведь орган больного заполонил огромный камень.

Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в Приморье
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Прыжок в окно

В центре Владивостока полиция задержала 48-летнюю женщину, подозреваемую в хулиганстве. Она пыталась сбежать от следователей через окно офиса.

Дама закрылась в в офисе, а после пыталась сбежать в окно от следкома во Владивостоке
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Дым над городом

Утро выдалось недобрым у некоторых жителей Владивостока. Ведь над одним из районов города поднялся черный дым. Приморцы взбудоражены: неужели пожар?

«Пожар что ли?» — черные клубы дыма поднялись над Владивостоком — фото
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