Картина дня в Приморье: нечто внутри мужчины, прыжок в окно и дым над городом

Posted 14 января, 11:01
Published 14 января, 11:01
Modified 14 января, 11:01
Updated 14 января, 11:01
Нечто внутри мужчины
Несколько лет назад пациент владивостокской больницы стал носителем инородного тела, которое могло привести к фатальным последствиям. Ведь орган больного заполонил огромный камень.
Прыжок в окно
В центре Владивостока полиция задержала 48-летнюю женщину, подозреваемую в хулиганстве. Она пыталась сбежать от следователей через окно офиса.
Дым над городом
Утро выдалось недобрым у некоторых жителей Владивостока. Ведь над одним из районов города поднялся черный дым. Приморцы взбудоражены: неужели пожар?