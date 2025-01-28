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Posted 28 января, 04:56

Published 28 января, 04:56

Modified 28 января, 07:27

Updated 28 января, 07:27

Владивосток достойно противостоит мощным осадкам

«Паровозики добра» спасают Владивосток от снежного «апокалипсиса» — видео

28 января 2025, 04:56
Фото: 1MI.

Владивосток достойно противостоит мощным осадкам

Сюжет
Погода
Улицы Владивостока стремительно укрывает «белое полотно». Однако приморцы спокойно отнеслись к серьезной непогоде, ведь по дорогам муниципалитета разъезжают «паровозики добра».

Южный циклон обрушился на краевую столицу ранним утром. Интенсивность осадков нарастает с каждым часом, но город встречает непогоду во всеоружии.

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Приморцы сообщают, что муниципальные службы отважно противостоят метели. Более двух сотен спецтехники разъезжают по городу, очищая улицы от снега.

Горожанин поделился кадрами, на которых видно, как тракторы друг за другом, словно вагоны паровозика, двигаются по улице, избавляя асфальт от белого покрова.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские электрички курсируют в обычном режиме. Сильный снегопад не повлиял на работу рельсового транспорта.

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