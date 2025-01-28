«Паровозики добра» спасают Владивосток от снежного «апокалипсиса» — видео

Posted 28 января, 04:56
Published 28 января, 04:56
Modified 28 января, 07:27
Updated 28 января, 07:27
Южный циклон обрушился на краевую столицу ранним утром. Интенсивность осадков нарастает с каждым часом, но город встречает непогоду во всеоружии.
Приморцы сообщают, что муниципальные службы отважно противостоят метели. Более двух сотен спецтехники разъезжают по городу, очищая улицы от снега.
Горожанин поделился кадрами, на которых видно, как тракторы друг за другом, словно вагоны паровозика, двигаются по улице, избавляя асфальт от белого покрова.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские электрички курсируют в обычном режиме. Сильный снегопад не повлиял на работу рельсового транспорта.