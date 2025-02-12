Картина дня в Приморье: лафа вместо работы, пожар в автобусе и фейковый тигр

Posted 12 февраля, 11:39
Published 12 февраля, 11:39
Modified 12 февраля, 11:41
Updated 12 февраля, 11:41
Работа не волк, работа — кайф
Кадровый голод дает о себе знать в Приморском крае. Чем работодатели пытаются притягивать новую рабочую силу? — Рассказали эксперты.
Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке
Вечером в районе Луговой дорогу застелил дым. Выяснилось, что начался пожар в автобусе.
Пожарные быстро прибыли на место и начали тушить горящий автобус. Обстоятельства выясняют.
Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке
Вечером в районе Луговой дорогу застелил дым. Выяснилось, что начался пожар в автобусе.
Пожарные быстро прибыли на место и начали тушить горящий автобус. Обстоятельства выясняют.
Весть о хищнике, который зашел во Владивосток, разлетелась по всему Приморью. Резонансная история переполошила все спецслужбы города.
Весть о хищнике, который зашел во Владивосток, разлетелась по всему Приморью. Резонансная история переполошила все спецслужбы города.