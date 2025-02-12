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Posted 12 февраля, 11:39

Published 12 февраля, 11:39

Modified 12 февраля, 11:41

Updated 12 февраля, 11:41

Картина дня в Приморье: лафа вместо работы, пожар в автобусе и фейковый тигр

Картина дня в Приморье: лафа вместо работы, пожар в автобусе и фейковый тигр

12 февраля 2025, 11:39
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Работа не волк, работа — кайф

Кадровый голод дает о себе знать в Приморском крае. Чем работодатели пытаются притягивать новую рабочую силу? — Рассказали эксперты.

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Лафа, а не работа: неприлично выгодные вакансии поражают жителей Приморья
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Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Вечером в районе Луговой дорогу застелил дым. Выяснилось, что начался пожар в автобусе.

Пожарные быстро прибыли на место и начали тушить горящий автобус. Обстоятельства выясняют.

Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Вечером в районе Луговой дорогу застелил дым. Выяснилось, что начался пожар в автобусе.

Пожарные быстро прибыли на место и начали тушить горящий автобус. Обстоятельства выясняют.

Вся дорога в дыму: пассажирский автобус вспыхнул во Владивостоке — видео
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Горящий автобус потушили во Владивостоке
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Горящий автобус потушили во Владивостоке
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Весть о хищнике, который зашел во Владивосток, разлетелась по всему Приморью. Резонансная история переполошила все спецслужбы города.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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