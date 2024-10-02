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Posted 2 октября, 11:18

Published 2 октября, 11:18

Modified 2 октября, 11:20

Updated 2 октября, 11:20

Картина дня в Приморье: пожар в школе, огромная акула и сбежавший преступник

Картина дня в Приморье: пожар в школе, огромная акула и сбежавший преступник

2 октября 2024, 11:18
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Подвал задымился в одной из школ во Владивостоке

В новых медиа появились кадры, на которых видно, как к одной из школ Владивостока подъезжает пожарная машина. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу МЧС, чтобы получить подтверждение информации.

Позже спасатели МЧС Приморского края поделились подробностями происшествия, случившегося на территории школы.

Школа задымилась во Владивостоке — фото с места событий
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Огромную хищную рыбу с зубами в три ряда выловили в Приморье

Гигантскую рыбину выловили в Приморском крае. Акула оказалась размером с лодку.

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Таксиста, который не выпускал девушку из машины, задержали

Мужчину, который удерживал девушку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска. Его доставят во Владивосток для продолжения расследования.

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