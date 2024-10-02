Картина дня в Приморье: пожар в школе, огромная акула и сбежавший преступник

Posted 2 октября, 11:18
Published 2 октября, 11:18
Modified 2 октября, 11:20
Updated 2 октября, 11:20
Подвал задымился в одной из школ во Владивостоке
В новых медиа появились кадры, на которых видно, как к одной из школ Владивостока подъезжает пожарная машина. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу МЧС, чтобы получить подтверждение информации.
Позже спасатели МЧС Приморского края поделились подробностями происшествия, случившегося на территории школы.
Огромную хищную рыбу с зубами в три ряда выловили в Приморье
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Таксиста, который не выпускал девушку из машины, задержали
Мужчину, который удерживал девушку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска. Его доставят во Владивосток для продолжения расследования.
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