Картина дня в Приморье: избитая девушка, собачий «концлагерь» и резонансный приговор

Posted 30 октября, 11:37
Published 30 октября, 11:37
Modified 30 октября, 11:39
Updated 30 октября, 11:39
Девушка, которую жестоко избили во Владивостоке, ждет правосудия
Шокирующее видео с женскими разборками попало в соцсети. Многие жители Приморского края изумились увиденному, но уже забыли о происшествии. Однако резонансная история не закончилась, а, судя по всему, только начинается. Пострадавшая намерена наказать обидчиков. К слову, таковых оказалось немало.
Собак спасали из жуткого приюта в Приморье
В пригороде Владивостока начата ликвидация частного приюта для бездомных животных, где в ужасающих условиях содержится более 100 собак. Решение о закрытии принято после того, как выяснилось, что некая зоозащитная организация «Барс» организовала настоящий «собачий концлагерь».
Очевидцы рассказали, что узников «собачьего концлагеря» в пригороде Владивостока выпустили из вольеров, теперь псы бегают по улице. Местных жителей теперь беспокоит не только судьба животных, но и собственная безопасность.
«Крабовому королю» вынесли приговор
Громкое дело рыбопромышленника Олега Кана подошло к логическому завершению в Приморском крае. Несмотря на множество апелляций, суд остался непреклонен.