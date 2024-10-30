Картина дня в Приморье: избитая девушка, собачий «концлагерь» и резонансный приговор

Шокирующее видео с женскими разборками попало в соцсети. Многие жители Приморского края изумились увиденному, но уже забыли о происшествии. Однако резонансная история не закончилась, а, судя по всему, только начинается. Пострадавшая намерена наказать обидчиков. К слову, таковых оказалось немало.