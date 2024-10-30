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Posted 30 октября, 11:37

Published 30 октября, 11:37

Modified 30 октября, 11:39

Updated 30 октября, 11:39

Картина дня в Приморье: избитая девушка, собачий «концлагерь» и резонансный приговор

Картина дня в Приморье: избитая девушка, собачий «концлагерь» и резонансный приговор

30 октября 2024, 11:37
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Девушка, которую жестоко избили во Владивостоке, ждет правосудия

Шокирующее видео с женскими разборками попало в соцсети. Многие жители Приморского края изумились увиденному, но уже забыли о происшествии. Однако резонансная история не закончилась, а, судя по всему, только начинается. Пострадавшая намерена наказать обидчиков. К слову, таковых оказалось немало.

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Собак спасали из жуткого приюта в Приморье

В пригороде Владивостока начата ликвидация частного приюта для бездомных животных, где в ужасающих условиях содержится более 100 собак. Решение о закрытии принято после того, как выяснилось, что некая зоозащитная организация «Барс» организовала настоящий «собачий концлагерь».

Очевидцы рассказали, что узников «собачьего концлагеря» в пригороде Владивостока выпустили из вольеров, теперь псы бегают по улице. Местных жителей теперь беспокоит не только судьба животных, но и собственная безопасность.

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«Крабовому королю» вынесли приговор

Громкое дело рыбопромышленника Олега Кана подошло к логическому завершению в Приморском крае. Несмотря на множество апелляций, суд остался непреклонен.

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