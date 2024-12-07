Картина дня в Приморье: экскаватор сбил ребенка, опасный лед и гниющая елка

Posted 7 декабря, 08:38
Published 7 декабря, 08:38
Modified 7 декабря, 09:10
Updated 7 декабря, 09:10
Девочку сбил экскаватор в центре города
13-летняя девочка пострадала под колесами тяжелого экскаватора в центре Владивостока. Прокуратура начала проверку.
Рыбаки уже начали выходить на лед во Владивостоке
Недалеко от станции «Угольная» пассажиры электрички заметили группу рыбаков на тонком льду залива. Запрет на опасные прогулки их не остановил.
Елку, которая может сгнить до Нового года, поставили во Владивостоке
Из картошки, бананов, лука и бутылок с вермутом собрали елку. Она стоит в одном из торговых центров Владивостока.
Автомобиль перевернулся на Русском
Прямо на территории ДВФУ перевернулся кроссовер. Последствия аварии сфотографировали очевидцы. О состоянии водителя все ещё ничего неизвестно.