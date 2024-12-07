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Posted 7 декабря, 08:38

Published 7 декабря, 08:38

Modified 7 декабря, 09:10

Updated 7 декабря, 09:10

Картина дня в Приморье: экскаватор сбил ребенка, опасный лед и гниющая елка

Картина дня в Приморье: экскаватор сбил ребенка, опасный лед и гниющая елка

7 декабря 2024, 08:38
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Девочку сбил экскаватор в центре города

13-летняя девочка пострадала под колесами тяжелого экскаватора в центре Владивостока. Прокуратура начала проверку.

Ребенок пострадал под колесами экскаватора в Приморье — возбуждено уголовное дело
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Рыбаки уже начали выходить на лед во Владивостоке

Недалеко от станции «Угольная» пассажиры электрички заметили группу рыбаков на тонком льду залива. Запрет на опасные прогулки их не остановил.

Рыбаки рискуют своими жизнями в Приморском крае
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Елку, которая может сгнить до Нового года, поставили во Владивостоке

Из картошки, бананов, лука и бутылок с вермутом собрали елку. Она стоит в одном из торговых центров Владивостока.

Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока
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Автомобиль перевернулся на Русском

Прямо на территории ДВФУ перевернулся кроссовер. Последствия аварии сфотографировали очевидцы. О состоянии водителя все ещё ничего неизвестно.

Жесткая авария с перевертышем произошла на кампусе ДВФУ во Владивостоке — фото
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