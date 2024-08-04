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Posted 4 августа, 08:01

Published 4 августа, 08:01

Modified 4 августа, 08:03

Updated 4 августа, 08:03

Картина дня в Приморье: ликвидация ЧС, рост цен на зубную пасту и встреча с леопардом

Картина дня в Приморье: ликвидация ЧС, рост цен на зубную пасту и встреча с леопардом

4 августа 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события этого воскресенья, 4 августа в обзоре «Восток-Медиа».

Ликвидация ЧС в Приморье

Приморский край столкнулся с очередным циклоном — большая вода пришла в северные муниципалитеты региона. Все оперативные службы, муниципальные и региональные власти работают в круглосуточном режиме, ситуация под личным контролем губернатора края.

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Прощая «Колгейт», здравствуй кариес!

По оценкам экспертов, половину топ-10 зубных паст по-прежнему составляют «Колгейт», «Рокс» и «Аквафреш». На них пошлина поднимется на 35 процентов, так же как и на шампуни, кремы, пены для бриться и лосьоны после бритья.

Прощай «Колгейт» — чем будут чистить зубы жители Приморья после повышения цен?
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Пятнистый участник дорожного движения

Редкая пятнистая кошка встретилась жителям Приморья — проезжавшие мимо леопарда машины, будто и не волновали его, он продолжал свой путь. Очевидцы сняли на видео лесного зверя.

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