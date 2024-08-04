Картина дня в Приморье: ликвидация ЧС, рост цен на зубную пасту и встреча с леопардом

Posted 4 августа, 08:01
Published 4 августа, 08:01
Modified 4 августа, 08:03
Updated 4 августа, 08:03
Приморский край столкнулся с очередным циклоном — большая вода пришла в северные муниципалитеты региона. Все оперативные службы, муниципальные и региональные власти работают в круглосуточном режиме, ситуация под личным контролем губернатора края.
По оценкам экспертов, половину топ-10 зубных паст по-прежнему составляют «Колгейт», «Рокс» и «Аквафреш». На них пошлина поднимется на 35 процентов, так же как и на шампуни, кремы, пены для бриться и лосьоны после бритья.
Редкая пятнистая кошка встретилась жителям Приморья — проезжавшие мимо леопарда машины, будто и не волновали его, он продолжал свой путь. Очевидцы сняли на видео лесного зверя.