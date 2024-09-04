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Posted 4 сентября, 10:49

Published 4 сентября, 10:49

Modified 4 сентября, 10:51

Updated 4 сентября, 10:51

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги второго дня

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги второго дня

4 сентября 2024, 10:49
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Самые интересные события второго дня ВЭФ-2024 — в обзоре «Восток-Медиа»

Приезд первых лиц

Владимир Путин прилетел в Приморье для участия в ВЭФ. Его встретили глава региона Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев.

Премьер-Министр Малайзии прибыл во Владивосток на IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ его ожидает встреча с Президентом России для обсуждения вступления в БРИКС.

Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото
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Олег Кожемяко встретил Владимира Путина в аэропорту Владивостока — видео
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Премьер-Министр Малайзии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024
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Первые встречи Главы государства в рамках ВЭФ

Президент России Владимир Путин приступил к работе на Восточном экономическом форуме в Приморском крае. В первую очередь состоялась встреча Президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

На ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили духовную близость русского и сербского народов, а также важность энергетического партнерства между Россией и Сербией.

Стабильное развитие сотрудничества между Россией и Китаем подчеркнули на встрече Владимира Путина с Хань Чжэнем на ВЭФ-2024.

Владимир Путин начал рабочую встречу на ВЭФ во Владивостоке — видео
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Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии на ВЭФ-2024
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Встреча Владимира Путина с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном прошла на ВЭФ
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«Улица Дальнего Востока» открыта на площадке ВЭФ

Выставочная улица продолжает знакомить гостей и участников ВЭФ с культурой регионов Дальнего Востока.

Известный скульптор Даши Намдаков создал композицию для выставки «Улица Дальнего Востока». Космический портал воплощен в виде рога мифического лося, окруженного ореолом лучей.

Творческий коллектив, который приехал на форум во Владивостоке в составе делегации Республики Бурятия, дал невероятный фолк-рок концерт на площадке ВЭФ.

Девятиметровый рог мифического лося украшает «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2024
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Уникальный фолк-рок концерт прошел на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024
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Со всеми новостями о ВЭФ-2024 на сайте «Восток-Медиа» вы можете ознакомиться здесь.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Приморский край#Итоги#ВЭФ-2024
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