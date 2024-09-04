Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги второго дня

Posted 4 сентября, 10:49
Published 4 сентября, 10:49
Modified 4 сентября, 10:51
Updated 4 сентября, 10:51
Приезд первых лиц
Владимир Путин прилетел в Приморье для участия в ВЭФ. Его встретили глава региона Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев.
Премьер-Министр Малайзии прибыл во Владивосток на IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ его ожидает встреча с Президентом России для обсуждения вступления в БРИКС.
Первые встречи Главы государства в рамках ВЭФ
Президент России Владимир Путин приступил к работе на Восточном экономическом форуме в Приморском крае. В первую очередь состоялась встреча Президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
На ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили духовную близость русского и сербского народов, а также важность энергетического партнерства между Россией и Сербией.
Стабильное развитие сотрудничества между Россией и Китаем подчеркнули на встрече Владимира Путина с Хань Чжэнем на ВЭФ-2024.
«Улица Дальнего Востока» открыта на площадке ВЭФ
Выставочная улица продолжает знакомить гостей и участников ВЭФ с культурой регионов Дальнего Востока.
Известный скульптор Даши Намдаков создал композицию для выставки «Улица Дальнего Востока». Космический портал воплощен в виде рога мифического лося, окруженного ореолом лучей.
Творческий коллектив, который приехал на форум во Владивостоке в составе делегации Республики Бурятия, дал невероятный фолк-рок концерт на площадке ВЭФ.