Владимир Путин раскрыл секрет района Снеговая Падь во Владивостоке

Posted 5 сентября, 08:46
Published 5 сентября, 08:46
Modified 5 сентября, 08:48
Updated 5 сентября, 08:48
Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 Владимир Путин рассказал, что когда-то он лично решил, что жилье для военных во Владивостоке будут строить в районе Снеговая Падь.
Также на заседании Президент отметил, что удобная городская обстановка и обширная социальная инфраструктура являются неотъемлемой частью современного комплексного жилищного строительства. Инвесторы из регионов Дальнего Востока, работающие над такими проектами, имеют право на льготы территорий опережающего развития через механизм «дальневосточный квартал», который уже работает в семи регионах. С его помощью планируется построить 1,8 миллиона квадратных метров жилья, где смогут проживать более 70 тысяч людей.
Кроме того Владимир Владимирович подчеркнул, что за последние пять лет объем ежегодного введения в эксплуатацию новой жилплощади на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. В 2024 году ожидается ввод в эксплуатацию 5,6 миллиона квадратных метров жилья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье появится город-спутник.