Владимир Путин раскрыл секрет района Снеговая Падь во Владивостоке

Также на заседании Президент отметил, что удобная городская обстановка и обширная социальная инфраструктура являются неотъемлемой частью современного комплексного жилищного строительства. Инвесторы из регионов Дальнего Востока, работающие над такими проектами, имеют право на льготы территорий опережающего развития через механизм «дальневосточный квартал», который уже работает в семи регионах. С его помощью планируется построить 1,8 миллиона квадратных метров жилья, где смогут проживать более 70 тысяч людей.