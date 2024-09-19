Картина дня в Приморье: золотая икра, конец тепла и циничный вандал

Posted 19 сентября, 11:30
Published 19 сентября, 11:30
Modified 19 сентября, 11:32
Updated 19 сентября, 11:32
Икра снова подорожает?
Появились предположения, что красная икра будет в дефиците. Специалист рассказал о том, как обстоят дела с производством деликатеса.
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