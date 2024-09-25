Люди горели заживо: бомж хотел жестоко расправиться с собутыльниками во Владивостоке

Posted 25 сентября, 01:37
Published 25 сентября, 01:37
Modified 25 сентября, 01:44
Updated 25 сентября, 01:44
Во Владивостоке мужчина без определенного места жительства чуть не убил своих приятелей в ходе конфликта, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Приморец распивал спиртные напитки со своими товарищами в канализационном коллекторе. Однако посиделка закончилась плачевно, — между приятелями вспыхнула ссора. Мужчина избил собутыльников, затем поджег картон и бросил его в трубопровод, где находились пострадавшие. После чего он встал на люк коллектора, чтобы обидчики не смогли выбраться из пламени, которое охватило тела потерпевших.
Но злоумышленник не довел свой умысел до конца и его жертвы выжили. Поджигателя задержали, а пострадавших госпитализировали в медучреждение.
Мужчину признали виновным в покушении на убийство, направленное на причинение смерти 2 лицам, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лицам обстоятельствам. Фигуранта дела лишат свободы на восемь лет и шесть месяцев, также подсудимый отправится в исправительную колонию на один год.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пешехода дважды сбили на трассе в Приморском крае.