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Posted 25 сентября, 01:37

Published 25 сентября, 01:37

Modified 25 сентября, 01:44

Updated 25 сентября, 01:44

Мужчина устроил поджог, чтобы убить своих товарищей в Приморье

Люди горели заживо: бомж хотел жестоко расправиться с собутыльниками во Владивостоке

25 сентября 2024, 01:37
Фото: 1MI

Мужчина устроил поджог, чтобы убить своих товарищей в Приморье

Сюжет
Суд
Посиделка под землей, — в канализационном коллекторе, — едва не стала роковой для приятелей во Владивостоке. Алкогольная вечеринка переросла в «огненный» конфликт.

Во Владивостоке мужчина без определенного места жительства чуть не убил своих приятелей в ходе конфликта, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Приморец распивал спиртные напитки со своими товарищами в канализационном коллекторе. Однако посиделка закончилась плачевно, — между приятелями вспыхнула ссора. Мужчина избил собутыльников, затем поджег картон и бросил его в трубопровод, где находились пострадавшие. После чего он встал на люк коллектора, чтобы обидчики не смогли выбраться из пламени, которое охватило тела потерпевших.

Но злоумышленник не довел свой умысел до конца и его жертвы выжили. Поджигателя задержали, а пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство, направленное на причинение смерти 2 лицам, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лицам обстоятельствам. Фигуранта дела лишат свободы на восемь лет и шесть месяцев, также подсудимый отправится в исправительную колонию на один год.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пешехода дважды сбили на трассе в Приморском крае.

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