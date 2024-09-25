Люди горели заживо: бомж хотел жестоко расправиться с собутыльниками во Владивостоке

Мужчину признали виновным в покушении на убийство, направленное на причинение смерти 2 лицам, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лицам обстоятельствам. Фигуранта дела лишат свободы на восемь лет и шесть месяцев, также подсудимый отправится в исправительную колонию на один год.