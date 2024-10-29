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Posted 29 октября, 11:01

Published 29 октября, 11:01

Modified 29 октября, 11:01

Updated 29 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: избитая женщина, запертый ребенок и нападение медведя

Картина дня в Приморье: избитая женщина, запертый ребенок и нападение медведя

29 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Полиция
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Избитая женщина

Полицейские изучают публикацию об избиении женщины во Владивостоке. Участников инцидента уже ищут.

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Запертый ребенок

Жуткая история о ребенке, который просил помощи в одной из многоэтажек Владивостока, получила продолжение. Силовики вскрыли дверь, чтобы попасть в жилище. Увиденное может изумить многих приморцев.

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Нападение медведя

Шокирующее происшествие стряслось в Тернейском районе Приморского края. Дикое животное нанесло серьезные травмы мужчине.

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