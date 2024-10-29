Картина дня в Приморье: избитая женщина, запертый ребенок и нападение медведя

Posted 29 октября, 11:01
Published 29 октября, 11:01
Modified 29 октября, 11:01
Updated 29 октября, 11:01
Избитая женщина
Полицейские изучают публикацию об избиении женщины во Владивостоке. Участников инцидента уже ищут.
Запертый ребенок
Жуткая история о ребенке, который просил помощи в одной из многоэтажек Владивостока, получила продолжение. Силовики вскрыли дверь, чтобы попасть в жилище. Увиденное может изумить многих приморцев.
Нападение медведя
Шокирующее происшествие стряслось в Тернейском районе Приморского края. Дикое животное нанесло серьезные травмы мужчине.